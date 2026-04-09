El deporte como terapia. «Frente a Tiktokers e influencers, en salud es clave educar con base científica»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El papel del deporte como terapia frente a enfermedades como el alzhéimer y el párkinson, la enfermedad renal, la salud mental, los problemas de columna o la menopausia. Estos son los temas de las cinco charlas que se plantean desde la II Jornada Activos y Sanos, que organiza el Instituto de Actividad Física y Nutrición en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación CaixaBank..

El objetivo es «traer gente puntera en los temas a tratar y hablar de salud, bienestar, prevención y actividad física a los burgaleses, promoviendo el no estar en casa; evitar el sedentarismo es muy beneficioso para todos», señaló la concejal de Servicios Sociales, Mila del Campo. Un proyecto donde se busca mostrar la relación del deporte en la mejora de enfermos de diversas patologías es una reivindicación que se persigue desde la experimentación científica.

«En el mundo en el que vivimos, de desinformación, de tiktokers e influencers hablando de salud, es muy importante traer expertos con base científica para divulgar y educar en el ejercicio enfocado a las patologías», señaló Carlos Izquierdo, uno de los organizadores de la segunda edición del ciclo Activos y Sanos. Cinco sesiones donde se abordarán los efectos de la actividad física en diferentes patologías, que «ya se celebró el año pasado con muchísimo éxito», valoró la edil de Servicios Sociales.

Las charlas se celebrarán los viernes de las primeras quincenas de abril y mayo en la Sala Polisón del Teatro Principal, de 18 a 19.30 horas. «Buscamos dar a conocer la importancia que tiene el ejercicio físico tanto para la prevención como para el tratamiento de determinadas enfermedades, con ponentes de alto nivel educativo e investigador, en charlas accesibles para el público general y gratuitas», remarcó Enrique Pérez.

cinco expertos

La primera charla se celebrará hoy viernes con la vinculación de la actividad física como tratamiento ante el deterioro cognitivo de patologías como el alzhéimer o el párkinson. El doctor José Daniel Jiménez, de la Universidad de Málaga, investiga sobre este ámbito y ofrecerá «una serie de tips y consejos para su aplicación práctica».

«El viernes 17 llegará desde el Reino Unido la licenciada en Ciencias de la Actividad Física y doctora en Biomedicina, Sonsoles Hernández, que abordará la prescripción de ejercicios físicos a personas con trasplante renal.

La tercera charla se celebrará el viernes 8 de mayo. Contará con el profesor de la Universidad Pública de Navarra y miembro del equipo de investigadores del Centro Biomédico de Navarra, Antonio García. Abordará la relación entre el deporte y la enfermedad mental porque, como reconoce el título de su charla, si mueves tu cuerpo, cuidas tu mente.

El 15 de mayo, los expertos sobre patología de la columna y ejercicio físico Julián Aguilera y Rubén Rubio abordarán el trabajo físico para prevenir los problemas de columna, una patología que se calcula que afectará al 80% de la población en el futuro.

Este año se añade una sexta charla donde se abordará la relación entre deporte y menopausia. Será el 28 de mayo cuando Cristina Ocón, centrada en la vinculación del deporte y el entrenamiento de fuerza para mujeres mayores de 40, presentará un tratamiento de actividad física para afrontar la menopausia, la osteoporosis o el prolapso o debilitación de tejidos del suelo pélvico, que pueden presentarse más allá de la cuarentena y donde la actividad física es una oportunidad para reducir su efecto. Charlas en las que «se da accesibilidad a toda la población a información de salud a través de la ciencia», señaló la responsable de acción social de CaixaBank, Natalia Díez.