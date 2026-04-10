Detenido en Burgos un hombre armado con un machete por violencia de género

Patrullas de la Policía Nacional y Local antes de detener al hombre por un presunto delito de violencia de género.ECB

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Burgos a un hombre por un presunto delito de violencia de género contra su pareja. El suceso se produjo pasadas las 13 horas en un domicilio del número 9 de la calle San Pedro y San Felices y, según ha podido saber este periódico, el varón iba armado con un machete.

Según el relato de varios testigos, fue una vecina quien dio la voz de alarma. De inmediato, se personaron en el lugar dos dotaciones de la Policía Nacional y otra de la Local. Al tanto de la situación, el hombre intentó escabullirse escondiéndose, sin éxito, en una zona del bloque para evitar su arresto.

Pese al peligro que a priori entrañaba esta intervención, el presunto agresor acabó siendo detenido sin que ningún agente resultase herido. No en vano, un testigo relataba a este diario que el hombre, ataviado con una gorra, hizo gala de una «actitud chulesca» mientras era conducido a un coche patrulla para su posterior traslado a Comisaría.

En cuanto a la víctima, varias personas allí presentes indicaron que declinó denunciar los hechos. Asimismo, manifestó que no requería asistencia sanitaria.