El PSOE ve la pérdida del sello de Ciudad Amiga de la Infancia como síntoma de que Burgos «retrocede»

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La «sorpresa» y el «disgusto» cundían en el PSOE al conocer que Burgos carecía desde el pasado mes de diciembre del título de Ciudad Amiga de la Infancia. Así lo reconocía la concejal socialista Sonia Rodríguez, para lamentar que el Ayuntamiento «va de fracaso en fracaso». Y es que consideraba la retirada de este sello promovido por Unicef como síntoma de que la capital «retrocede». Rodríguez achacó esta situación a la «falta de impulso político» del equipo de Gobierno que dirige Cristina Ayala y reprochó además que los responsables municipales conocían desde diciembre la decisión del organismo internacional de no renovar este reconocimiento sin haber informado desde entonces «ni a la oposición ni a la ciudadanía». Es más, lamentaba que, tras conocerse la situación, «aún no han respondido a nuestra petición, en persona y por escrito, de explicaciones al respecto».

Según explicó la edil socialista, el proceso de evaluación para revalidar el distintivo se prolongó durante todo el año 2025 y en él participaron tanto técnicos municipales como representantes de los tres partidos políticos en el Ayuntamiento y entidades vinculadas al sector y participantes en el Consejo de la Infancia. Durante ese periodo, apuntó, Unicef detectó y trasladó diversas debilidades en el funcionamiento de las políticas municipales dirigidas a niños y adolescentes.

Entre ellas citó la falta de coordinación entre las distintas áreas de la Administración local implicadas en la atención a estos colectivos (Movilidad, Cultura, Deportes, entre otras, además de Servicios Sociales), la ausencia de un órgano técnico que articule esa colaboración obligada o la disminución de la participación infantil en los espacios municipales. «No hay escucha y, por lo tanto, no hay mejora en sus derechos ni en su vida en esta ciudad», señaló.

La representante del PSOE explicó que, en respuesta a estas consideraciones, se elaboró un plan para corregir las carencias que, sin embargo, finalmente «no se implementa», una circunstancia que, a su juicio, explica que Unicef decidiera no renovar el reconocimiento.