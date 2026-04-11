Herido leve tras chocar con un vehículo aparcado en la avenida Cantabria

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido leve este sábado en Burgos a raíz de la colisión entre una furgoneta y un vehículo estacionado a la altura del número 29 de la avenida Cantabria. El accidente, según confirma el 112, tuvo lugar pasadas las 14 horas.

De acuerdo a la información recabada por la sala de operaciones del 112, el herido manifestaba dolor en una pierna. Junto a una ambulancia del Sacyl, también se personó en el lugar una dotación de Atestados de la Policía Local.

Con un tramo del carril señalizado con conos para garantizar la seguridad del resto de vehículos que circulaban por la vía, los sanitarios comprobaron que el siniestro no revestía gravedad. Al cabo de unos minutos, se procedería a aparcar la furgoneta justo delante del turismo con el que había chocado.

No ha sido el único accidente de la jornada en la capital burgalesa. Previamente, a las 12:45 horas, la sala de operaciones del 112 recibía una llamada alertando de otro siniestro en la confluencia de la calle Alcalde Martín Cobos con la N-1.

En este caso, se trataba de un motorista de unos 30 años que requirió asistencia sanitaria tras sufrir lesiones en un pie. Aparte de movilizar al Sacyl, también se trasladó la incidencia a la Policía Local y Nacional.