De Burgos a Jalisco: la First Lego League solo es el principio

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Competir era lo de menos. Todo el mundo quería ganar, por supuesto, pero realmente «el objetivo es disfrutar del día, del trabajo realizado y de todo lo aprendido». Con esa filosofía acudían este sábado los alumnos del colegio Blanca de Castilla a la final nacional de la First Lego League. Diez alumnos de la clase de Tecnología de 1º de Bachillerato como participantes y el resto animando durante toda la jornada. Su profesor, Enrique de Miguel, sabía de antemano que el proyecto presentado por el equipo Robopitecus daría que hablar.

El Fórum Evolución se convirtió una vez más en un hervidero de talento. 58 equipos, que se dice pronto, expusieron sus proyectos mientras ponían a prueba sus ingenios robóticos en cuatro rondas con el fin de obtener la mejor puntuación posible. Sin embargo, el fuerte del Blanca de Castilla estaba más ligado a la ciencia prehistórica que a la tecnológica. Con la Arqueología como leitmotiv de esta edición, había mucho que demostrar ante nuestros antepasados de Atapuerca. Y vaya si lo hicieron, ganando además el Primer Premio Junta de Castilla y León a los Valores First que les asegura el pase directo al Open de México que se celebrará en Jalisco a finales de mayo. Para costear el viaje y las inscripciones, los Robopitecus deberán recaudar alrededor de 25.000 euros.

Allá por octubre, los chavales del Blanca de Castilla se marcaron el reto de «solucionar problemas de la arqueología actual». Al poco, descubrieron que «solo el 10% de los restos se exponen debido a su fragilidad». En base a ello, decidieron crear una capa protectora. «Al principio pensamos en silicatos, pero no eran reversibles», detalla Mateo de la Torre, integrante del equipo, antes de aclarar que «un punto clave era la reversibilidad». Además, había que «mantener los restos en el mejor estado».

«El proceso de investigación ha sido muy largo al situarse entre la Arqueología y la Química», reconoce su compañero Pedro Santiuste. Por suerte, «tenemos la ventaja de que en Burgos hay gente muy profesional dentro de ambos mundos». Entre ellos la directora de Espiciencia, Bárbara de Aymerich; reconocidos docentes de la Universidad de Burgos (UBU) como Juan Carlos Rad (Edafología) y Eduardo Carmona (Prehistoria); el director del Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes, Fidel Torcida; o la responsable del Área de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Arqueológicos y Paleontológicos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), Pilar Fernández.

Se puede decir más alto, pero no más claro. «Hemos tenido mucha suerte. Además, estaban igual de ilusionados que nosotros». No se olvida Pedro de citar a Hispanagar, pieza clave de este dream team por su inestimable aportación -informativa y material- de agar-agar, un gelificante natural proveniente de las algas, habitualmente destinado a usos alimenticios, con el que se ha elaborado esta capa protectora. No en vano, hubo que realizar varios ensayos con distintas sustancias hasta llegar a la conclusión de que la glicerina aportaba «flexibilidad». Después, tal y como apunta Mateo, hubo que añadir un fungicida natural (aceite esencial de tomillo» porque «era el menos corrosivo y el que mejor efecto tenía».

Al margen de su innegable utilidad, una de las ventajas que brinda este proyecto es su «bajo coste». Por no hablar de que «es completamente orgánico y no deja residuos». No cabe duda, por lo tanto, de que «el proyecto puede seguir hacia adelante». Mateo y Pedro están plenamente convencidos de ello. También su maestro y, desde luego, el resto del equipo. Los diez que representaron al Blanca de Castilla y muchos más como David González, que acudió a la First Lego League disfrazado de dinosaurio para «apoyar a mi clase y al colegio». Después de un «trabajo duro» del que ha sido partícipe, tenía claro que «nuestro proyecto de innovación es distinto a los demás, llama la atención y puede llegar a ser muy útil».

«Con tanta base científica, podemos mejorarlo e intentar llevarlo a grados profesionales o ferias de ciencias», apostilla Pedro dispuesto a seguir trabajando para que este proyecto «llegue lo más lejos que podamos». De momento, han logrado reunir a un selecto grupo de investigadores locales de reconocido prestigio. Aparte, llamaron la atención de la UBU, cuya Unidad de Cultura Científica e Innovación siempre se vuelca con la First Lego League.

Aunque no se fueron de vacío, los alumnos del Blanca de Castilla no lograron la ansiada victoria. Sin embargo, «el ambiente es espectacular, más de amistad que de competición». Pudo dar fe de ello Enrique de Miguel, una vez más, tras comprobar que «los equipos se ayudan entre sí» y que el compañerismo se palpa en cada stand. Por eso, se personó en el Fórum sabiendo de antemano que «aunque no haya premios para todos, al final todos salen ganando».