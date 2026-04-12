20.705 jubilaciones están por venir. ¿A qué puestos afecta más?

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

A los nuevos perfiles que llegarán con el cambio en la actividad económica o la falta de personal cualificado que lastran el crecimiento de las empresas, hay que añadir otro factor. Se trata del denominado empleo de reposición que se refiere a los puestos que surgirán para cubrir las jubilaciones que se avecinan.

Está previsto que en Burgos pase a ser jubilado el 13,2% de la masa laboral activa hasta este 2025. Es decir, 20.705 trabajadores burgaleses tienen 60 años o más. «Este fenómeno es previsible que afecte no solo a sectores con buenas perspectivas de crecimiento sino, también, a aquellos que aun previéndose una reducción de actividad tienen una estructura laboral envejecida», señala el informe. De esta manera, el relevo generacional se convierte en un factor clave en el mercado laboral de los próximos años. «Gran parte de las vacantes futuras no vendrán tanto de la expansión de empleo, sino del reemplazo ya que habrá que cubrir esos puestos», señalan en el Informe del Mercado de Trabajo.

Entre las quince actividades económicas con un mayor número de personas afiliadas de más de 60 años esta el sector agrícola, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas. Este sector a penas ocupa el 9,18% del peso de la contratación pero el 28,28% de sus trabajadores tienen mas de 60 años. Ligeramente por debajo están las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico que tiene un peso que no llega al 3% de la contratación pero el 28,25% de sus empleados tiene más de 60 años.

En tercer lugar están los perfiles de funcionarios de la administración pública, defensa y seguridad social. Suponen casi el 7% del total de la población activa con empleo pero el 23,38% está cerca de la jubilación.

El top tres lo cierran los empleos de servicios a edificios y actividades de jardinería que tienen un peso del 4,83% del total del mercado laboral pero el 20,18% de sus trabajadores tiene 60 años. Entre los sectores con más peso está el de actividades sanitarias que el 7,5% de los empleos y donde el 16,36% de los empleados están próximos a retirarse. Otro servicio público como el de educación presenta una menor dependencia ya que el 9,42% de sus trabajadores tienen mas de 60 años.

También están afectados por un mayor peso de próximas jubilaciones el comercio al por menor, servicio de comidas y bebidas, asistencia a establecimientos residenciales, transporte terrestre y por tubería, construcción de edificios, industrias de alimentación, comercio al por mayor, intermediarios de comercio, construcción especializada y servicios sociales sin alojamiento