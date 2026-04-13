La restauración de la torre del Hospital del Rey en Burgos saca a la luz elementos ocultos

IMagen exterior de la torre del Hospital del Rey durante los trabajos que se realizaban a finales del mes de febrero.TOMAS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Los últimos trabajos para que Patrimonio Nacional finalice la ambiciosa intervención en los elementos patrimoniales del Parral, Huelgas y Hospital del Rey se concentran en la emblemática torre y la iglesia en la que se ubica la Universidad de Burgos. Desde hace meses es visible la piel verde que envuelve el torreón, donde se han abierto tapiales que han deparado sorpresas.

«Hemos descubierto elementos arquitectónicos que estaban de alguna manera ocultos, como un arco de piedra gótico y la escalera de madera que comunicaba con el nivel del coro de la iglesia y la tipología de elemento constructivo de la fachada primitiva de la iglesia», explica el arquitecto jefe del Departamento de Bienes Inmuebles de Patrimonio Nacional, Javier García Gallardo.

En la intervención se han adivinado las diferentes tipologías constructivas de un vigía de la ciudad de Burgos desde el siglo XII, que inicialmente fue una torre mudéjar, que se arruinó y hundió y se ha reconstruido en diferentes elementos, añadiendo materiales característicos de cada época de reconstrucción. En el siglo XXI quedaba clara la necesidad de una intervención. «Nos hemos encontrado un elemento arquitectónico muy torturado, muy transformado en el tiempo, con grietas en algunos puntos, elementos estructurales de forjados y escaleras, estructuras metálicas y de hormigón, y lo que se ha hecho es datar y conocer la evolución histórica de la torre para entender algunos elementos huecos y el porqué de algunos huecos», aclara García Gallardo.

La fachada primitiva se podrá identificar con las cajas de mampostería típicas, verdugadas de ladrillo característico y unas relevadoras piedras volcánicas en el muro, restos de una manera tradicional de construcción del muro. Es la parte primitiva del monasterio que vuelve a ver la luz.

«Había un volumen cerrado, no de hace mucho tiempo, puesto que el ladrillo hueco y enfoscado es típico de los 80 y probablemente se realizó cuando se habilitó el espacio como universidad, acotando los espacios de uso universitario con los de uso religioso».

Destaca la escalera que comunica el acceso a la torre con la iglesia. La estructura, en estado calamitoso, se sustituirá por una escalinata en madera contigua a la pared del fondo y similar a la realizada en la vecina Torre de las Huelgas. «Es una instalación estrecha, en madera, que está integrada, pero sin molestar, moderna, autoportante y, en el caso de que en algún momento no guste o sea criticable, se puede desmontar y retirar», remarca el responsable de patrimonio.

Por otro lado, se han solventado grietas importantes en la zona superior de la torre, donde se habían realizado intervenciones en el pasado con otros criterios diferentes a los de preservación actual. Se optó por «restaurar toda la piel de la torre, tanto en el exterior como en el interior, sustituir los elementos de mampostería y sillería descompuestos, algunos a punto de desprenderse, y recuperar los niveles históricos registrados en el estudio inicial», señalan desde Patrimonio Nacional. Se instalará una cubierta de madera y teja tradicional. Una intervención que no solo replica la apariencia previa del edificio, sino que recrea el modo de ejecutar la construcción de entonces. «Hemos recuperado esos niveles históricos desde el estudio inicial, pero también recuperando las técnicas tradicionales de construcción de forjados», explican. La escalera sí es una intervención moderna, pero se concentra en una parte para permitir el toque manual de las campanas.

Otro de los elementos singulares que se recuperarán será la campana de la torre del Hospital del Rey. Dañada la actual, se va a refundir en un taller especializado ubicado en la localidad de Saldaña. Tendrá el mismo volumen que la antigua, con nuevas inscripciones, como el año de la refundición y la firma de la abadesa de Las Huelgas, que es la autoridad religiosa en todo el complejo. También volverá a funcionar el sistema del reloj de piedra que culmina la torre. La esfera de piedra es más antigua que la maquinaria, que data de 1850. Este complejo se ha derivado a un experto en relojes de torre ubicado en Peñafiel, que se ha encargado de que el sistema vuelva a funcionar.

La intervención arrancó en mayo del año pasado con un presupuesto inicial de 800.000 euros. Finalmente, se ha ampliado a 1,2 millones al incluir la rehabilitación de elementos de la Iglesia del Hospital del Rey, tras no poder acometer la actuación prevista en la Plaza del Sobrado.