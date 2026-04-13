Destapan colores ocultos en el mobiliario de la iglesia del Hospital del Rey

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La intervención prevista en la Plaza del Sobrado dentro del proyecto de recuperación de todo el complejo del Parral, Hospital del Rey, Huelgas y la ermita de San Amaro, que acaba de abrir sus puertas al público, no pudo llevarse a cabo. Se planteaba transformar las parcelas de los números 37-38 y 39 de la plaza del Sobrado en edificios con hasta nueve viviendas. «Intentamos la licitación por tres veces; en la tercera hubo una empresa interesada, pero estábamos muy al límite de los plazos. El contratista no pudo asumir el riesgo, pues estas obras no son fáciles, y se decidió aplazar esta intervención», justificó el arquitecto jefe del Departamento de Bienes Inmuebles de Patrimonio Nacional, Javier García Gallardo.

Parte de los fondos que se iban a destinar a esa intervención se han aprovechado para intervenir en algunos elementos singulares de la Iglesia del Hospital del Rey. «Hemos podido repartir esos fondos entre los proyectos que sí teníamos contratados para incorporar elementos singulares que teníamos dentro de la iglesia», explica.

De esta manera, se ha intervenido en el armario del órgano de la iglesia. Por un lado, se ha desmontado el instrumento, conservando de forma ordenada las piezas para una restauración posterior. No se ha podido realizar esa intervención porque el plazo entre la tramitación y la ejecución hubiera superado los plazos fijados por los fondos europeos.

Sí se ha podido intervenir en la caja que protege el órgano. «Es un armario de madera que estaba pintado en color marrón tabaco y que ocultaba lo que ahora vamos a poder disfrutar: policromías en la zona inferior que combinan azules y dorados, y en la zona central elementos de madera natural», remarca García Gallardo.

Otra intervención que se añade en la iglesia es la recuperación del color original del cortavientos de la puerta. Los barnices habían transformado su color original a otro más oscuro. La limpieza que está realizando el equipo de Batea Restauraciones, en colaboración con la empresa que lleva a cabo la intervención en San Amaro y Torre del Hospital del Rey, Itarq. «Estamos descubriendo el color original de estas policromías, muy diferentes a las que teníamos hasta ahora, y podemos ver que hay diferentes trabajos artesanos en la estructura, donde la parte inferior es la que tiene una mayor calidad y la superior presenta un menor detalle», remarca el arquitecto jefe de Bienes Inmuebles de Patrimonio Nacional.

Las cinco intervenciones que arrancaron con el parque de El Parral están a punto de terminar. Siete proyectos que superan los cinco millones de euros establecidos con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia concedidos al organismo estatal.

Las intervenciones de Burgos se enmarcan en un impulso en la zona de la promoción turística, el apoyo a la sostenibilidad y la eficiencia energética. Al Parral se destinaron dos millones de euros para la recuperación medioambiental e histórica del parque, la mejora del alumbrado y el pavimento, además de la instalación de las puertas. También se ha intervenido en la Iglesia de San Antonio Abad para consolidar estructuras y cubiertas, y en la ermita de San Amaro, que ya puede visitarse. Se ultiman ya las obras en la torre del Hospital del Rey. «Estas intervenciones buscan abrir un poco más a los peregrinos y turistas estos espacios; la gente ha visto en Burgos la Catedral, Las Huelgas, la Cartuja… El Hospital del Rey no estaba en esa lista y hay que darlo a conocer en ese hilo conductor en la ciudad que es el Camino de Santiago», señalan desde Patrimonio.

Queda pendiente la intervención en la Plaza del Sobrado, que no se ha descartado. «Se ha aplazado, no nos hemos olvidado de un proyecto que está retrasado, cuya necesidad es completamente conocida y reconocida y, dentro de lo que es la asignación presupuestaria de los próximos años, se buscará incluirlo», subrayó Javier García Gallardo.