Cajaviva Caja Rural destina 74.200 euros a proyectos médicos y de apoyo a la infancia

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Gescooperativo, la gestora de fondos de inversión de Cajaviva Caja Rural, ha realizado nuevas donaciones por un importe total de 74.200 euros a distintos proyectos de carácter social impulsados por CRIS contra el Cáncer, Cruz Roja, Unicef y Cáritas. Estas aportaciones, canalizadas a través de sus fondos solidarios, se dirigen a iniciativas vinculadas con la investigación médica, la atención a la infancia y la acción social.

En el ámbito de la investigación oncológica, Gescooperativo ha apoyado el Proyecto CRIS de Sarcomas Genómicamente Simples, liderado por el doctor César Serrano en el Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO). Esta nueva colaboración releva a los dos proyectos que la gestora venía financiando hasta ahora, que ya han alcanzado una fase en la que cuentan con recursos suficientes para completar sus objetivos.

Según detallan desde la entidad, este nuevo proyecto se centra en tumores poco frecuentes, muy agresivos y difíciles de tratar mediante el análisis de más de 500 casos internacionales. Los primeros avances han permitido identificar nuevos patrones de alteraciones cromosómicas y posibles dianas terapéuticas que pueden contribuir a cambiar la forma de entender y tratar estos sarcomas.

Gescooperativo colabora también con Cruz Roja Juventud en el proyecto Atención a la infancia hospitalizada. Esta iniciativa consiste en llevar a cabo actividades de apoyo escolar y de ocio educativo con niños, niñas y adolescentes en proceso de diagnóstico o tratamiento de una enfermedad de larga duración, tanto en un centro hospitalario como en su propio domicilio. Esta actuación llega a más de 38.500 jóvenes y se desarrolla en más de 30 hospitales de toda España.

Junto a estas iniciativas concretas, la gestora de Cajaviva Caja Rural ha realizado además una donación a Unicef, destinada a su fondo genérico, con el fin de contribuir al sostenimiento de sus programas en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo, especialmente en ámbitos como la salud, la nutrición, la educación y la protección frente a la violencia.

Asimismo, la Gescooperativo apoya a Cáritas, en este caso a su fondo genérico para su distribución entre las distintas delegaciones de todo el país, con el objetivo de reforzar la labor social que la organización desarrolla en apoyo de personas y familias en situación de vulnerabilidad centrados en el acceso a una vivienda digna y el acompañamiento en procesos de empleo e inserción de personas en situación de exclusión social.

Gescooperativo impulsa desde hace años una línea de actuación que combina la gestión responsable de inversiones con el apoyo a iniciativas de interés social. A través de sus fondos solidarios, contribuye a la financiación de proyectos en ámbitos clave como la investigación médica, la atención a la infancia o la inclusión social, integrando así el compromiso social en el desarrollo de su actividad financiera.