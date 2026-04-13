Lia Kali, Medina Azahara y la Orquesta Panorama, cada vez más cerca de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Se acerca el Día de la Comunidad en Castilla y León y la música estará muy presente en todas las provincias. En el caso de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro; se ha confeccionado un plantel de artistas de primer nivel que se completará con un amplio programa de actividades impulsados desde la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad, entidad pública adscrita a la Consejería de la Presidencia.

La programación se dio a conocer este lunes por parte del delegado territorial de la Junta, Roberto Sáiz, en compañía de representantes de la asociación Plena Inclusión Castilla y León y de la Federación de Atletismo en Burgos. En el apartado musical, destaca la presencia de la cantante y compositora catalana Lia Kali, en el escenario de la plaza de Santa Teresa de la capital burgalesa, dispuesta a compartir con el público un repertorio que fusiona géneros como el soul, el reggae y el rap.

En el caso de Aranda, la Orquesta Panorama ofrecerá un espectáculo sonoro y visual para todo los públicos, con temas actuales y clásicos en un show de gran formato, en el recinto ferial. Por su parte, los míticos Medina Azahara aterrizarán en la calle Cantabria de Miranda dentro de la gira con la que la banda andaluza se despide definitivamente de los escenarios en 2026, poniendo fin a más de cuatro décadas de trayectoria marcadas por el rock con mayúsculas.

Presentación del programa de actividades de cara al Día de la Comunidad en Burgos.JCYL

Las citas musicales contarán con la participación de formaciones locales que abrirán cada uno de los conciertos. En Burgos, el grupo The Solutions será el encargado de acompañar a Lia Kali. Se trata de una banda de soul integrada por entre diez y doce músicos reconocida por su cuidada puesta en escena, llena de ritmo pensada para animar al público.

En Miranda, el grupo mirandés Zoe, con más de 30 años de trayectoria, precederá a Medina Azahara. Su estilo, a caballo entre el pop y el rock, destaca por una sonoridad fresca y enérgica que ha sabido conectar con varias generaciones.

«Estas propuestas buscan convertir esta celebración en un auténtico punto de encuentro para la ciudadanía, pensadas para disfrutar en familia y para llegar al mayor número posible de personas, teniendo en cuenta la diferencia de géneros y estilos y las distintas generaciones de edad», remarcó Sáiz durante la presentación del programa mientras precisaba que todos los conciertos son gratuitos y se celebrarán el día 22 de abril como antesala al propio Día de la Comunidad. En el caso de los teloneros, su salida al escenario tendrá lugar a las 21 horas.

Actividades deportivas

Las carreras y marchas populares, organizadas por la Federación de Atletismo de Castilla y León, se celebrarán el 23 de abril y contarán con inscripción gratuita. El plazo para apuntarse de forma online estará abierto hasta el 19 de abril, en el caso de las pruebas previstas en la capital, y hasta el 21 para las de Aranda y Miranda. Los participantes, de todas las edades, recibirán una camiseta conmemorativa y una bolsa de avituallamiento.

La carrera organizada en la capital dará comienzo a las 11 de la mañana, con un recorrido de 4,4 kilómetros, mientras que la marcha popular arrancará a las 11:20 horas y contará con un trazado de 2,2 kilómetros. Ambas pruebas tendrán su salida en el templete del paseo del Espolón.

En Aranda, la carrera comenzará a las 11, con un recorrido de 4 kilómetros, y la marcha popular arrancará cinco minutos después con un trazado de 2 kilómetros. En este caso, las pruebas partirán del parque Virgen de las Viñas. En cuanto a Miranda, ambos recorridos darán comienoz a las 11, con 5 kilómetros cada uno, saliendo del número 25 de la calle Estación.

Cabe destacar que las pruebas deportivas tienen un carácter solidario, ya que se celebran a favor de Plena Inclusión Castilla y León, federación que agrupa a 40 entidades en apoyo de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo, los participantes que lo deseen podrán realizar una aportación voluntaria dentro del propio formulario de inscripción o de forma presencial el mismo día de la carrera o marcha.

Por otro lado, la organización de los distintos actos y actividades es un claro ejemplo de colaboración entre administraciones. En este sentido, Saiz quiso agradecer expresamente la implicación de los ayuntamientos de Burgos, Aranda y Miranda.