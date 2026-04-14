Herido un ciclista tras chocar con un turismo en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un ciclista ha resultado herido en un accidente con un turismo esta madrugada. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 5.53 horas en el que se informaba de una colisión entre una bicicleta y un turismo en la rotonda que conecta la avenida Valentín Niño con la avenida de la Industria.

En el aviso se informa de que ha resultado herido el conductor de la bicicleta, un varón de unos 25 años que se queja de dolor en la cadera. El 1-1-2 ha avisado del accidente a la Policía Local, Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.