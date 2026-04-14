A prisión una pareja por robar en dos viviendas habitadas de nueva construcción en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Burgos ha puesto a disposición judicial a un hombre y una mujer, como presuntos autores de los robos con fuerza cometidos en dos pisos de un bloque de viviendas de nueva construcción situado en el distrito centro-norte de la capital.

Los investigadores de la Policía Nacional, tras recabar las denuncias pertinentes, seguían la pista de una pareja que, a finales del mes de enero, estaría implicada en, al menos, dos delitos de robo con fuerza en sendos domicilios situados en portales contiguos de un gran bloque de viviendas de reciente construcción en Burgos.

Los perjudicados, residentes en portales vecinos, denunciaron unos hechos que fueron perpetrados a plena luz del día. El botín logrado entre ambas acciones fueron joyas valoradas en más de 4.500 euros y unos 1.000 euros en efectivo, además de otros efectos.

Desde hace semanas los investigadores seguían la pista de ambos sospechosos, si bien no se había logrado localizar ni rastrear su paradero. No obstante, días atrás una dotación de Policía Local de Burgos previamente alertada, acudió al mismo bloque de viviendas por la presencia en su interior de dos sujetos sospechosos.

Al someterlos a un registro les intervinieron “numerosas llaves de impresión” (llaves técnicas para cerrajería específicas para bombines de uso común en España y resto de Europa), de eficaz uso como llaves falsas para violentar cerraduras, por lo que fueron detenidos y trasladados a dependencias de la Comisaría de Policía Nacional situada en la Avenida de Castilla y León.

A partir de todo lo anterior, el trabajo de investigación ha permitido reunir y recopilar los indicios y pruebas de su participación en los robos denunciados.

En particular, el registro minucioso del vehículo de alquiler utilizado por los sospechosos para desplazarse a la ciudad, ha permitido intervenir más útiles, tales como destornilladores de punta plana, un extractor, llaves de codo y mordaza, un imán, etc. También otros efectos y documentación que les vincularían con los delitos perseguidos.

La Policía Nacional destaca la importancia que ha tenido la colaboración ciudadana en el esclarecimiento y resolución de estos hechos delictivos, y en la evitación de sucesivos robos que, sin duda, los dos arrestados planeaban cometer en Burgos.

Resalta en el ‘debe’ de los investigados el historial delictivo del varón, con más de 15 detenciones previas, varias por delitos contra la propiedad.

Tras ser puestos a disposición del Tribunal de Instrucción- Sección de Instrucción competente, la Autoridad Judicial ha ordenado su ingreso en prisión preventiva.