La Mesa contra la Trata de Burgos alerta de que la vulnerabilidad social impulsa la explotación de víctimas

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La Mesa contra la Trata de Burgos advirtió hoy de que las situaciones de vulnerabilidad social continúan siendo el principal factor que facilita la captación de víctimas por redes de explotación. Así se puso de manifiesto durante la reunión anual celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Burgos, un encuentro que sirvió para analizar el trabajo desarrollado durante el último año y definir nuevas líneas de actuación centradas en la mejora de la información, la formación y el refuerzo de la sensibilización.

Este foro, convocado por las asociaciones ACCEM y Adoratrices, funciona como una red de intervención coordinada, compartida y transversal, especialmente en contextos de prostitución y en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual en la provincia. Durante la jornada, los asistentes pudieron escuchar los testimonios de dos mujeres víctimas de trata, cuyos relatos han evidenciado cómo las mafias se aprovechan de contextos de exclusión, precariedad y desprotección social para captar a sus víctimas.

Los participantes coincidieron en señalar que los factores sociales y económicos condicionan de forma determinante las decisiones personales, lo que refuerza la necesidad de intensificar la cooperación institucional y social para prevenir estas situaciones y ofrecer alternativas reales a las personas en riesgo.

En la reunión participaron las responsables provinciales de ACCEM y Adoratrices, Olga Aguilar y Consuelo Rojo. Por parte de la Administración General del Estado han asistido el secretario general de la Subdelegación, Ricardo Elena; la jefa de la Inspección de Trabajo, Betina Ruiz; así como efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. También, estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y la fiscal delegada de Trata de Personas y Extranjería, Cristina Horta.

La Mesa contra la Trata de Burgos, creada en 2012, fue pionera en Castilla y León al integrar el trabajo conjunto de administraciones públicas y entidades sociales. Su objetivo principal es consolidarse como un espacio de coordinación, encuentro y comunicación para avanzar en la lucha contra la trata de seres humanos.