El Colegio de Médicos de Burgos fomenta la colaboración científica con el Cenieh

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Colegio de Médicos de Burgos, a través de su Fundación Científica, y en colaboración con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, ha puesto en marcha una iniciativa orientada a facilitar la incorporación de médicos colegiados de Burgos a proyectos científicos desarrollados en este centro de referencia internacional.

El objetivo principal de esta propuesta es que los profesionales médicos puedan sumarse activamente a las líneas de investigación del Cenieh, aportando el valor añadido de su experiencia clínica al amplio conocimiento científico que atesora este centro, generando así un entorno de colaboración real entre la medicina asistencial y la investigación básica.

Esta iniciativa se concretará en una jornada que tendrá lugar el próximo 27 de abril en las instalaciones del Cenieh, concebida como un espacio de encuentro para dar a conocer las posibilidades de participación de los médicos en proyectos científicos y abrir nuevas vías de colaboración conjunta.

Desde el Colegio de Médicos de Burgos se destaca que esta acción responde a la necesidad de avanzar hacia una medicina más integrada, en la que la práctica clínica no solo se nutra del conocimiento científico, sino que también contribuya activamente a su desarrollo. En este sentido, la incorporación de médicos a entornos de investigación como el Cenieh permite enriquecer los estudios con una perspectiva clínica directa, favoreciendo la generación de conocimiento aplicado.

El Cenieh, como infraestructura científica de referencia internacional en el estudio de la evolución humana, ofrece un marco excepcional para el desarrollo de investigaciones multidisciplinares, en ámbitos que pueden tener un impacto directo en la comprensión de enfermedades actuales y en la mejora de la práctica médica.

La jornada está dirigida a médicos colegiados interesados en ampliar su formación, participar en proyectos científicos y formar parte de una iniciativa que busca integrar el conocimiento clínico en líneas de investigación punteras. Durante el encuentro se presentarán distintas áreas de trabajo en las que la colaboración entre clínicos e investigadores resulta especialmente relevante.

Con esta propuesta, el Colegio de Médicos de Burgos refuerza su apuesta por la formación, la investigación y el impulso del talento médico, promoviendo nuevas oportunidades para sus colegiados y fomentando sinergias con instituciones científicas de primer nivel.