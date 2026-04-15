La Universidad Isabel I organiza un ciclo de teatro solidario a beneficio de Cáritas y Prosame en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Creado: Actualizado:

La Universidad Isabel I pone en marcha el I Ciclo de Teatro Solidario, una iniciativa cultural y social que incluirá la representación de las obras ‘Sublime decisión’, de Miguel Mihura, y ‘Un dios salvaje’, de Yasmina Reza. Ambas funciones tendrán carácter benéfico y destinarán íntegramente su recaudación a Cáritas y Prosame en Burgos.

El ciclo arrancará el martes, 21 de abril, a las 19 horas con ‘Sublime decisión’, interpretada por el Grupo Aula de Teatro Barré. La recaudación de esta primera función se destinará a Cáritas Burgos, entidad que desarrolla una intensa labor de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. La segunda representación tendrá lugar el jueves, 28 de mayo, también a las 19 horas, con ‘Un dios salvaje’, a cargo del Grupo de Teatro del centro cívico Río Vena ‘Salvaje’. En este caso, los fondos recaudados se dirigirán a la Asociación Salud Mental Prosame Burgos, organización centrada en la atención y acompañamiento de personas con problemas de salud mental.

Ambas obras, referentes del teatro contemporáneo, combinan el humor y la crítica social para abordar cuestiones de fondo. ‘Sublime decisión’ plantea, desde la comedia, una reflexión sobre la libertad individual y el papel de la mujer en una sociedad marcada por normas tradicionales. Por su parte, ‘Un dios salvaje’ explora las tensiones que subyacen en las relaciones humanas, poniendo en evidencia la fragilidad de las convenciones sociales.

Las representaciones contarán con una entrada solidaria de 5 euros y buscan no solo recaudar fondos, sino también fomentar la participación cultural y el compromiso ciudadano. La iniciativa se enmarca en la vocación de la Universidad Isabel I de contribuir activamente al desarrollo social, integrando la cultura y la solidaridad en su actividad institucional.

Este ciclo refleja el compromiso de la Universidad Isabel I con la sociedad burgalesa, promoviendo acciones que conectan la formación académica con valores como la responsabilidad social y la implicación comunitaria. Para aquellas personas que deseen colaborar y no puedan asistir, se han habilitado cuentas de fila 0: Cáritas Burgos (ES87 2100 0097 3722 0020 3772) y Prosame Burgos (ES87 2100 3543 2623 0002 0387).