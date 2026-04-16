Dos detenidos por una brutal paliza a un joven en una zona de fiesta de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Burgos detuvo este martes a dos veinteañeros por su presunta participación en una brutal paliza a otro joven, de madrugada, en Las Llanas.

Una vez esclarecidos los hechos, fuentes policías confirman que el altercado tuvo lugar sobre las 3 de la madrugada en la Llana de Afuera. Según la información recabada por los investigadores, un grupo de entre tres y cuatro jóvenes atacó violentamente en la a una cuadrilla similar. Tal y como consta en la denuncia interpuesta en Comisaría, uno de los chicos presente en la trifulca cayó al suelo, fruto de los golpes recibidos, y continuó recibiendo más puñetazos y patadas.

Varias dotaciones policiales acudieron de forma inmediata. Mientras atendían al herido, que sangraba abundantemente, los agentes tomaron los primeros datos y detalles del suceso, identificando tanto a la víctima como a varios testigos. Ante la consideración de las heridas que presentaba el agredido, el personal sanitario que lo atendió in situ decidió trasladarlo al Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde permaneció ingresado durante las primeras horas. Después, tras un diagnóstico médico de fracturas en nariz y mandíbula, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Un mes después, la Policía Nacional ha logrado identificar a tres jóvenes como responsables del acometimiento violento, procediendo a la detención de dos de ellos. Por su parte, la autoridad judicial ha dictado medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación de los investigados respecto de la víctima.