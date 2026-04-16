El PP buscará soluciones para que las esperas en el padrón sean más cómodas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha provocado un aumento significativo de las colas en el padrón municipal de Burgos, donde en los últimos días se registran esperas desde primeras horas de la madrugada para poder realizar algunos trámites.

Ante esta situación, la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, explica que el equipo de Gobierno trabaja en medidas para mejorar la atención y evitar que los usuarios tengan que esperar en la calle, aunque reconoce que se trata de un escenario «extraordinario» derivado de una decisión estatal.

Desde el Consistorio se estudian alternativas como la habilitación de espacios a partir de las 9.00 horas, que es cuando abren al público las oficinas municipales, tanto en la Plaza Mayor como en Gamonal, que permitan a los usuarios esperar en mejores condiciones, así como el refuerzo del personal dentro de las posibilidades de la plantilla municipal.

Ballesteros, que ha descartado recuperar la cita previa porque permite atender a menos gente, apunta directamente al Gobierno central como responsable de la situación, al entender que la regularización se ha aprobado sin prever el impacto en las administraciones locales y otros servicios implicados, como Oficinas de Extranjería o Correos.