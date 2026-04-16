Expertos internacionales debatirán en Burgos sobre el futuro de la gestión forestal

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La ciudad de Burgos acogerá los próximos 5 y 6 de mayo el I Congreso Internacional de Digitalización Forestal (Cidifor), una cita que nace con vocación de referencia internacional en la aplicación de nuevas tecnologías al sector forestal. Impulsado en el marco del proyecto RetechFOR, el evento reunirá a expertos, instituciones y empresas para abordar los retos de un sector clave en la transición ecológica. El congreso está organizado por la Junta de Castilla y León, Somacyl, Fundación CESEFOR, Centro Tecnológico ITCL y la Universidad de León.

El congreso se celebrará en el Fórum Evolución y contará con un cartel de expertos de primer nivel que son referentes internacionales en digitalización forestal, incendios y bioeconomía. Entre los nombres más destacados figuran el profesor Temesgen Hailemariam (Oregon State University), referente en modelización forestal quien realizará la sesión plenaria ‘Toward Autonomous Forest Resource Management’, sobre la integración de redes de sensores, teledetección e Inteligencia Artificial para bosques resilientes.

La celebración de este congreso sitúa a Burgos en el centro del debate sobre el futuro del sector forestal, en un contexto marcado por la necesidad de modelos de gestión más eficientes y resilientes. Durante dos jornadas, Cidifor profundizará en soluciones innovadoras y pondrá el foco en cómo la digitalización está transformando la gestión de los montes. El programa abordará desde el uso de inteligencia artificial, sensores o teledetección para la toma de decisiones, hasta herramientas avanzadas para la prevención de incendios forestales y la gestión de desastres ambientales.

El congreso también analizará el potencial de la bioeconomía forestal como motor de desarrollo rural, explorando nuevas oportunidades de negocio basadas en la valorización sostenible de los recursos naturales. Cidifor nace además como escaparate y punto de encuentro en el que se mostrarán algunos de los resultados y desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo en el seno de la iniciativa RetechFOR.

Cidifor presenta un programa que reúne a ponentes procedentes de diferentes instituciones públicas, centros tecnológicos, universidades y empresas especializadas, reflejo del carácter transversal de la digitalización forestal. A lo largo de las sesiones se abordarán, desde una perspectiva aplicada, los principales retos y oportunidades del sector, con especial atención al papel de tecnologías innovadoras en la mejora de la gestión de los recursos forestales.

Demotech: tecnología en vivo para el sector forestal

Cidifor contará con un espacio denominado DemoTech, una zona expositiva centrada en demostraciones reales de tecnologías para la gestión forestal sostenible. Más de una veintena de entidades mostrarán soluciones que van desde plataformas GIS y gemelos digitales hasta observación de la Tierra (satélite), GeoIA e información en tiempo real para el seguimiento y la monitorización de masas forestales. También habrá una presencia destacada de tecnologías de captura avanzada de datos -como drones, LiDAR, sistemas multiespectrales y escaneo móvil 3D- orientadas a inventariado, medición estructural del arbolado y análisis de activos en entornos complejos.

La exposición incluirá asimismo herramientas para toma de decisiones y planificación, aplicaciones de gestión de trabajos de campo, soluciones de trazabilidad y cadena monte-industria (incluido cumplimiento normativo EUDR), y plataformas para la medición, certificación y valorización del carbono, con enfoques de transparencia y verificación. En conjunto, la muestra permitirá conocer de primera mano un ecosistema de innovación que conecta tecnología, sostenibilidad y competitividad del sector forestal.

RetechFOR: impulso a la transformación digital del monte

El proyecto RetechFOR, ‘Red Tecnológica y Territorial para el monitoreo forestal y reducción de desastres ambientales como palancas para el desarrollo de la bioeconomía forestal’, es una de las iniciativas del programa RETECH, Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, herramienta lanzada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. RetechFOR lo desarrollan la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos Next Generation EU. El importe del proyecto es de 28,45 millones de euros, cofinanciados el 75 por ciento por la Unión Europea y el 25 por ciento por las comunidades autónomas de Castilla y León y Canarias.

RetechFOR tiene como objetivo digitalizar y transformar el sector forestal mediante el uso de tecnologías avanzadas que permitan monitorear el entorno natural y prevenir desastres ambientales a través de la mejora de la gestión forestal y la prevención de incendios, reforzando también la economía local y reduciendo la huella de carbono.

Este proyecto coincide plenamente con las tres grandes prioridades estratégicas de RIS3, la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León 2021-2027, que actúan como vectores transformadores de la economía y la sociedad de Castilla y León: un territorio con calidad de vida; neutro en carbono plenamente circular, y una apuesta por la fabricación inteligente y la ciberseguridad. RIS3 de Castilla y León, que movilizará en colaboración público-privada 14.421 millones de euros en este periodo, se estructura en torno a cinco iniciativas emblemáticas, una de las cuales es precisamente la bioeconomía.

La Junta de Castilla y León, a través de RetechFOR, lanzó en 2025 tres líneas de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de Castilla y León, destinadas a favorecer la digitalización y la transformación digital de las empresas de primera transformación de la madera y otros productos forestales; así como a ejecutar proyectos de emprendimiento digital y startups forestales y a desarrollar el proyecto RetechFOR.

Para hacer frente a esta transformación, se ha constituido un consorcio tecnológico encargado de la ejecución de los desarrollos y soluciones digitales más relevantes, Este consorcio, liderado por la Fundación Cesefor, lo integran además los centros tecnológicos ITCL, AIR INSTITUTE, CARTIF, ITAGRA y CTME; las Universidades de León (ULE) y Valladolid (UVa) y las empresas LUCE y VEXIZA.

El proyecto RetchFOR en Canarias se coordina desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura, un centro de referencia en la aplicación de tecnologías aeroespaciales, inteligencia artificial (IA) y Big Data, y que será clave para procesar y analizar los datos adquiridos y así facilitar la creación de las herramientas que los gestores, técnicos y comunidades locales podrán aplicar en cada zona.