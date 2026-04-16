La AECC, Aransbur, la Asociación de Libreros y Grupo Komtes reciben los Premios Valores por Encima del Valor 2026 en Burgos

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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Aransbur, la Asociación de Libreros de Burgos y los empresarios Raúl Melgosa y Juan Emilio Andino, al frente de Grupo Komtes, recibieron hoy los Premios Valores por Encima del Valor 2026, concedidos por Cajaviva y Fundación Caja Rural. En esta décima edición, el Premio Popular recayó en Proyecto Hombre Burgos. La entrega de los galardones tuvo lugar esta tarde en el Hotel NH Collection Palacio de Burgos.

Estos reconocimientos distinguen cada año a personas y entidades de la provincia por su contribución social, cultural y económica, en línea con los principios de responsabilidad, compromiso y solidaridad que promueven las entidades organizadoras.

En la categoría de Compromiso, el jurado reconoció a la Asociación Española Contra el Cáncer por su labor de apoyo a pacientes oncológicos y sus familias. En la provincia de Burgos, la entidad atiende a más de 2.500 personas a través de servicios gratuitos y cuenta con una amplia red de socios y voluntarios repartidos en decenas de localidades, además de impulsar proyectos de investigación.

El premio en la categoría de Solidaridad fue para Aransbur, la Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos, que desde su creación trabaja en la defensa de los derechos de este colectivo y en su inclusión social y laboral. Entre sus iniciativas destaca el Centro Especial de Empleo ‘Mira lo que te digo’, orientado a eliminar barreras de comunicación.

X Premios Valores por Encima del Valor de Fundación Caja Rural BurgosRicardo Ordóñez

Por su parte, la Asociación de Libreros de Burgos recibió el galardón en la categoría de Acción Cultural, en reconocimiento a su papel en la dinamización del sector del libro y la promoción de la lectura en la provincia, especialmente a través de iniciativas consolidadas como la Feria del Libro.

En el ámbito de la Responsabilidad, el jurado distinguió a los empresarios Raúl Melgosa y Juan Emilio Andino, responsables de Grupo Komtes, por su trayectoria al frente de una compañía burgalesa especializada en protección contra incendios, con presencia internacional y más de 200 trabajadores.

Finalmente, el Premio Popular fue para Proyecto Hombre Burgos, entidad que desarrolla programas de prevención, tratamiento y reinserción de personas con adicciones. A lo largo de su trayectoria, ha atendido a decenas de miles de personas y mantiene presencia en distintos puntos de la provincia.

X Premios Valores por Encima del Valor de Fundación Caja Rural BurgosRicardo Ordóñez

El jurado de esta edición estuvo integrado por representantes del ámbito académico, cultural y empresarial de Burgos, que valoraron el impacto social de las candidaturas en sus respectivas áreas.