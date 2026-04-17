El polígono de Villaloquéjar reivindica su liderazgo como referente en economía circular

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar (AEPV) ha recibido hoy la visita de una delegación de FAE Asemar interesada en conocer de primera mano el trabajo que se está impulsando en Burgos en torno al proyecto Polígono Circular, una iniciativa que se ha consolidado como ejemplo de colaboración, innovación y compromiso con un desarrollo industrial más sostenible.

Para AEPV, esta visita supone un motivo de orgullo, al constatar que el modelo que se está construyendo en Villalonquéjar despierta interés en otros territorios y se percibe ya como una referencia útil y replicable. Que representantes del tejido industrial de Aranda y la Ribera hayan querido acercarse a conocer este proyecto es, para la asociación, una muestra del valor que está adquiriendo una forma de trabajar basada en la cooperación entre empresas, la visión compartida y la búsqueda de soluciones reales para el entorno industrial.

La jornada ha permitido presentar el recorrido realizado desde Burgos para dar forma al proyecto Polígono Circular, así como compartir el modelo de gestión, las líneas de trabajo y la visión estratégica que se están desarrollando desde la Oficina de Economía Circular que se formo gracias un convenio de colaboración en 2024 con la Fundación Caja Burgos.

La visita se ha concebido como un espacio para el intercambio de experiencias, la identificación de buenas prácticas y la apertura de nuevas vías de colaboración entre ecosistemas empresariales. En el encuentro han participado representantes de Grupo Pascual, Fundación Michelin, GSK, ASECON, Ayuntamiento de Aranda de Duero, Fundación Caja de Burgos, Universidad de Burgos, además de responsables de FAE Asemar y de la propia AEPV. La delegación visitante ha estado encabezada por Cristina Martín, presidenta de FAE Asemar, mientras que por parte de AEPV han participado Silvia Pereda, presidenta de la asociación, junto con miembros del equipo técnico y de la junta directiva (Adisseo, Clarios, Hiperbaric, Maniplastic y Molifibra).

Desde AEPV se subraya que este ejemplo de colaboración no surge de manera espontánea, sino del compromiso sostenido de empresas tractoras que han entendido la importancia de implicarse activamente en la transformación del polígono y de trabajar con una visión de largo plazo.

Los miembros de la junta directiva de AEPV recalcan que el avance de este modelo ha sido posible gracias a la participación de compañías comprometidas, capaces de liderar con el ejemplo y de generar dinámicas positivas que benefician al conjunto del tejido empresarial.

Junto a ese papel tractor de las empresas, la asociación destaca también la importancia de la escucha activa a todos los agentes que conforman Villalonquéjar. AEPV considera que el proyecto Polígono Circular se ha ido construyendo desde el diálogo con empresas, entidades, instituciones y profesionales vinculados al día a día del polígono, incorporando necesidades, inquietudes y oportunidades detectadas sobre el terreno. Esa capacidad de escuchar, conectar y ordenar intereses comunes es, precisamente, una de las claves que explican la fortaleza del proyecto.

La asociación defiende que, del mismo modo que una gran empresa puede ejercer de motor para su cadena de valor, un polígono industrial también puede asumir una función tractora para otros territorios, compartiendo conocimiento, generando referencias útiles y demostrando que la colaboración empresarial puede traducirse en resultados tangibles.

En este sentido, AEPV valora muy positivamente que Villalonquéjar pueda contribuir a inspirar nuevos pasos en otros entornos industriales de la provincia.

Con esta visita, AEPV refuerza su convicción de que el futuro de las áreas industriales pasa por la cooperación, la sostenibilidad y la construcción de proyectos compartidos nacidos desde el compromiso empresarial y la implicación del conjunto del territorio.