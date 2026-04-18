Herido un trabajador de 30 años en la pierna mientras trabajaba con un toro mecánico

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Un trabajador ha sufrido una herida profunda en una pierda tras un accidente con un toro mecánico. El incidente se producía en una empresa situada en la calle Carretera, en Doña Santos. Tras el suceso, se ha informado a la Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl. El trabajador, un varón de unos 30 años, ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Poco después, a las 11:46 horas se ha producía la salida de vía de una moto en la BU-813, en Valmala. El motorista, un varón de unos 50 años, se queja de dolor de piernas por lo que se dio aviso a Tráfico de Burgos y a Sacyl.

A las 12:34 horas se ha producido una colisión entre dos turismos en la BU-550, en El Cañón, donde se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 35 años que se encontraba herida leve.