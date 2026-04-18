Dos trabajadores se suben a una grúa en Burgos para protestar porque no les pagan

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Tres largas horas de tensión y de negociación en el barrio de Fuentecillas cuando a media mañana saltaban todas las alarmas en este barrio burgalés dos trabajadores de una obra en la calle La Tala se subieron a lo alto de la grúa. El motivo era reclamar que se les pagara por su trabajo que, según pasaba el tiempo por lo que iban contando sus compañeros de tajo que estaban en las inmediaciones siguiendo lo que estaba pasando, afloraba unas condiciones de explotación laboral.

Poco después de las 11 de la mañana empezaban a correr entre los grupos de redes sociales las primeras imágenes en las que se veía, en un primer vistazo, a una persona encaramada en brazo de una grúa de una obra. Eran los agentes de la Policía Nacional los que avisaban al 1-1-2 para movilizar una ambulancia porque el aviso inicial hablaba de una persona encaramada en una grúa.

No tardó tiempo en poder comprobarse que no había una sino dos personas subidas en la grúa de una obra de la calle La Tala, una en el brazo vertical y otra en la parte alta del brazo vertical.

Las llamadas a los servicios de emergencia empezaron a sucederse a partir de las 11 de la mañana y en pocos minutos se desplegaba un dispositivo de seguridad con la presencia de patrullas de la Policía Nacional, la Policía Nacional, así como una dotación de Bomberos de Burgos, que desplazó un camión autoescala y un vehículo auxiliar. Sacyl-Emergencias Sanitarias envió una ambulancia como preventivo.

Dada la situación, acudió al lugar el negociador de la Policía Nacional, para tratar de convencer a los dos empleados encaramados en la estructura para que bajaran. En esta ocasión, se enfrentaba al doble reto de tratar de convencer a dos persona que se bajaran de la grúa. Y a ello se añadía un problema más, eran dos personas que no hablaban español.

En esta labor de comunicación con los trabajadores fue necesario la utilización de la autoescala para que los empleados y sus interlocutores se pudieran comunicar, ya que el trabajador que llevaba móvil se le había caído y no había otra forma de comunicar con ellos. El problema añadido a su desconocimiento del español era que los dos empleados son de origen egipcio, por lo que incluso tenían dificultades para comunicarse con sus compañeros de obra al hablar un árabe distinto. Eso hizo que se contactara con un imán que hablaba egipcio para poder hablar con ellos.

Antes de que llegara el imán y un trabajador de CCOO del centro de integración de inmigrantes que conoce el idioma había habido contactos previos por uno de los que parecía ser responsable del grupo con los empleados desde la autoescala desplegada por los bomberos a través de un megáfono, pero no era posible comunicarse por el viento. También intentó hablar con ellos el trabajador de CCOO desde la cesta de la autoescala, pero tampoco fue posible. Cuando llegó el imán se optó por dejar un móvil, a través de los Bomberos con la autoescala, en mitad del brazo vertical de la grúa.

Tras horas de negociación y conversaciones, uno de los trabajadores accedía a bajar de la grúa. Media hora después, y tras conversar por teléfono con el imán y con el compañero que ya había bajado, el segundo trabajador accedía a bajar. Eran cerca de las 14.15 horas y la crisis se había resuelto.

No obstante, durante el tiempo que estuvieron encaramados en la grúa se iban conociendo detalles de su situación laboral. Compañeros contaban que les habían traído desde Italia, a más de 20, que no tenían contrato y no les pagaban, que llevaban días sin comer y que vivían en unas condiciones deplorables en un piso en Francisco Salinas. Uno de los empleados que se había subido a la grúa había sufrido un accidente laboral y aún tenía una herida abierta. Además, sus compañeros contaban que antes de que se desencadenara el incidente, el ‘capataz’ les había amenazado para que siguieran trabajando. Una trabajadora de CCOO del área de Construcción, que previamente les había llevado comida y bebida, les ofreció en todo momento ayuda para que denunciaran lo sucedido.