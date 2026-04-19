El joven burgalés que conquista el mercado de las antigüedades: De los rastros del mundo a la feria más importante del sector
Brian del Val llegó a las antigüedades y el coleccionismo por casualidad y hoy es una de las voces más jóvenes del sector. A través de sus redes cuenta los entresijos de la profesión. Asegura que «gracias a plataformas como Wallapop o Todocoleccion, muchas personas han descubierto el valor de lo que guardan». Estos días participa en Antik Almoneda, la mayor feria nacional
Lo que comenzó como un encuentro fortuito en un mercadillo local ha terminado convirtiendo a Brian del Val en una de las voces más frescas y originales del coleccionismo a nivel nacional. Y es que este anticuario burgalés de 32 años no solo rescata piezas únicas en mercadillos, hogares y trasteros, sino que desvela los entresijos de un sector a menudo poco conocido entre el público general a través de su perfil de Instagram @delval_antiguedades donde aglutina a 70.000 amantes de las antigüedades y lo vintage.
Desde hace unos días ha sumado a su perfil de Instagram un canal de Youtube que lleva su nombre donde avanza que mostrará «cómo se desarrolla la selección de piezas, cómo se prepara una feria o cómo se realiza una tasación», entre otras cuestiones. En ese espacio digital, Del Val espera que «la gente conozca la labor especial y meticulosa que se esconde detrás de cada objeto.
Los comienzos
«Mi padre fue añadiendo diferentes piezas a la casa aunque no era coleccionista. Creo que en ese proceso me enamoré del sector», apunta Brian. Sin embargo, el burgalés no se empezaría a dedicar en cuerpo y alma al coleccionismo y a las antigüedades hasta hace solo cuatro años. «Durante muchos años fui pintor de coches pero quise darle una oportunidad a mi pasión y lo dejé todo por dedicarme de lleno a ella», recuerda.
No faltó quien le llamó ‘loco’ porque dejar la seguridad de un trabajo fijo por probar suerte en la venta de antigüedades. De hecho, el joven burgalés asegura que «fueron más los que pensaron que me estaba equivocando que quienes me apoyaron en la decisión». Pero Brian lo tenía claro. «Estaba convencido de que podía vivir de esto, creía en mí y en mis capacidades», asegura
En esta aventura, el burgalés recuerda que también tuvo el apoyo de amigos como el artista Michael Pérez (Michael Letters), con quien compartió durante años su pasión por el graffiti.
Primeras veces
Después de cuatro años, el inventario de Brian es una prueba de la diversidad del sector, pero el burgalés tiene especial interés en objetos relacionados con la publicidad antigua y la cartelería así como en los juguetes de diversas épocas. Precisamente este tipo de objetos cotidianos como juguetes o latas de marcas míticas «son la prueba de que en España no hemos valorado como se merece el patrimonio cotidiano». Y es que «durante década las familias han tirado o donado cientos de objetos que hoy tiene un importante valor económico».
Pone como ejemplo la mítica Nancy, una muñeca que ha protagonizado la infancia de miles de casas y que hoy «puede llegar a costar entre 200 y 300 euros dependiendo del modelo» o videojuegos de los años 80 y 90 que «alcanzan precios de cuatro cifras».
Sin embargo, esa tendencia «está cambiando» y es que «gracias a plataformas digitales como Wallapop o Todocoleccion, muchas familias están redescubriendo el valor económico de lo que guardaban en el trastero o de lo que, en muchas ocasiones, han tirado al contenedor». Además, Brian asegura que «son los jóvenes quienes están liderando el gusto por recuperar la decoración vintage». Es el caso de las piezas de los 60, 70 y 80. «Unmueble antiguo viste un hogar con mucha más personalidad», afirma.
Un sueño hecho realidad
Estos días, Brian se encuentra participando en Antik Almoneda, la mayor feria de antigüedades, arte y coleccionismo, en la que se pueden encontrar piezas únicas y stands especializados. En su puesto Brian muestra todo tipo de objetos, pero señala que «piezas como los relojes de cuerda, instrumentos antiguos de barbería, material anatómico de estudio o fotografías antiguas de desconocidos en actividades cotidianas son objetos muy demandados actualmente».
Ahora y cuatro años después de dar el salto y apostar por su pasión, Brian se muestra orgulloso de vivir de lo que le ama y de compartir a través de sus redes los entresijos de un mundo que califica de «apasionante» y con «mucha vida por delante».