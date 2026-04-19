El joven burgalés que conquista el mercado de las antigüedades: De los rastros del mundo a la feria más importante del sector

Lo que comenzó como un encuentro fortuito en un mercadillo local ha terminado convirtiendo a Brian del Val en una de las voces más frescas y originales del coleccionismo a nivel nacional. Y es que este anticuario burgalés de 32 años no solo rescata piezas únicas en mercadillos, hogares y trasteros, sino que desvela los entresijos de un sector a menudo poco conocido entre el público general a través de su perfil de Instagram @delval_antiguedades donde aglutina a 70.000 amantes de las antigüedades y lo vintage.

Desde hace unos días ha sumado a su perfil de Instagram un canal de Youtube que lleva su nombre donde avanza que mostrará «cómo se desarrolla la selección de piezas, cómo se prepara una feria o cómo se realiza una tasación», entre otras cuestiones. En ese espacio digital, Del Val espera que «la gente conozca la labor especial y meticulosa que se esconde detrás de cada objeto.

El burgalés Brian del Val durante el montaje de su stand en la feria Antik Almoneda.24&7 PRODUCCIONES Los comienzos La pasión de Brian por las antigüedades llegó casi por casualidad. «Nadie de mi familia se ha dedicado nunca a este mundo», asevera. «Siempre he sido una persona inquieta y de niño era un apasionado de las bicicletas. Me gustaba coger bicis viejas y restaurarlas para venderlas o vender las piezas en plataformas». Pero el interés por las piezas antiguas llegaría un poco más tarde, cuando sus padres decidieron reformar la casa familiar de Urrez.



«Mi padre fue añadiendo diferentes piezas a la casa aunque no era coleccionista. Creo que en ese proceso me enamoré del sector», apunta Brian. Sin embargo, el burgalés no se empezaría a dedicar en cuerpo y alma al coleccionismo y a las antigüedades hasta hace solo cuatro años. «Durante muchos años fui pintor de coches pero quise darle una oportunidad a mi pasión y lo dejé todo por dedicarme de lleno a ella», recuerda.



No faltó quien le llamó ‘loco’ porque dejar la seguridad de un trabajo fijo por probar suerte en la venta de antigüedades. De hecho, el joven burgalés asegura que «fueron más los que pensaron que me estaba equivocando que quienes me apoyaron en la decisión». Pero Brian lo tenía claro. «Estaba convencido de que podía vivir de esto, creía en mí y en mis capacidades», asegura

En esta aventura, el burgalés recuerda que también tuvo el apoyo de amigos como el artista Michael Pérez (Michael Letters), con quien compartió durante años su pasión por el graffiti.



El burgalés Brian del Val durante el montaje de su stand en la feria Antik Almoneda.24&7 PRODUCCIONES Primeras veces Fue precisamente ese interés por la tipografía y la ilustración lo que le llevó a realizar su primera compra. Todo comenzó con una lata publicitaria de los años 40 adquirida en un mercadillo de Burgos. A partir de ahí, comenzó a rastrear objetos por ferias, mercadillos y rastros de España, Europa y medio mundo.



Después de cuatro años, el inventario de Brian es una prueba de la diversidad del sector, pero el burgalés tiene especial interés en objetos relacionados con la publicidad antigua y la cartelería así como en los juguetes de diversas épocas. Precisamente este tipo de objetos cotidianos como juguetes o latas de marcas míticas «son la prueba de que en España no hemos valorado como se merece el patrimonio cotidiano». Y es que «durante década las familias han tirado o donado cientos de objetos que hoy tiene un importante valor económico».



Pone como ejemplo la mítica Nancy, una muñeca que ha protagonizado la infancia de miles de casas y que hoy «puede llegar a costar entre 200 y 300 euros dependiendo del modelo» o videojuegos de los años 80 y 90 que «alcanzan precios de cuatro cifras».



Sin embargo, esa tendencia «está cambiando» y es que «gracias a plataformas digitales como Wallapop o Todocoleccion, muchas familias están redescubriendo el valor económico de lo que guardaban en el trastero o de lo que, en muchas ocasiones, han tirado al contenedor». Además, Brian asegura que «son los jóvenes quienes están liderando el gusto por recuperar la decoración vintage». Es el caso de las piezas de los 60, 70 y 80. «Unmueble antiguo viste un hogar con mucha más personalidad», afirma.

