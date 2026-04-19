Una pelea tras un accidente en Burgos obliga a intervenir a la Policía Local

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una pelea tras un accidente de tráfico de Burgos obligó a un amplio despliegue policial en el pleno parque de Fuentes Blancas para evitar males mayores.

El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 19.44 horas que informaba de una colisión entre dos turismos, en la carretera de BU-800, en el parque de Fuentes Blancas. En un principio, el aviso entraba como un accidente de tráfico, en el que resultaba herida la conductora de una moto, una mujer de unos 25 años.

Sin embargo, empezaron a entrar llamadas alertando de que se estaba produciendo una pelea tras el accidente, lo que hizo que se movilizaran varias dotaciones de la Policía Local, no solo de atestados, que acudían como un aviso de accidente, sino también de la Unidad de Respuesta Rápida, ya que estaban los ánimos muy alterados entre los implicados en el accidente.

Según ha podido saber este periódico, el accidente se pudo producir porque previamente había habido un 'pique' entre la moto y uno de los turismos implicados. Junto a las dotaciones policiales acudieron dos ambulancias al lugar, que en ese momento estaba lleno de gente, tanto en la zona de paseo como en la de mesas.