La obra de reconstrucción del puente del Castillo encara su recta final

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los trabajos de reconstrucción del puente del Castillo, ubicado en la confluencia de las calles Corazas y Murallas, encaran su recta final, con la previsión de que puedan acabar a mediados del mes de junio. Fue necesaria una ampliación del plazo de ejecución en tres meses más porque las malas condiciones climatológicas del comienzo del año provocaron que el ritmo se ralentizara. De inicio se pensó que podría haberse puesto en servicio el pasado mes de marzo.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, explicó recientemente que la parte de la superestructura del puente, que es lo más complejo, está completada en un 90%, pero «quedan trabajos», un 10%, que se desarrollarán en las próximas semanas, antes de que pueda abrir al tráfico y comunicar de nuevo el barrio de San Pedro de la Fuente con la zona de San Gil.

«Tendremos que ver cuándo se vaya rematando la obra, cuándo no existan riesgos para los usuarios de la parte inferior fundamentalmente, que es la que tiene más riesgos por posible caída de algún elemento desde la plataforma del puente hasta la base inferior, pero vamos, las obras van bien», indicaba, en referencia a abrir el paso de vehículos por la parte inferior del puente, así como sobre la nueva infraestructura.

En principio, la ampliación de plazo se concedió hasta el 30 de junio, si bien podría ser que, si se consigue avanzar después de Semana Santa a mayor ritmo, podría ponerse en uso antes, según explicaba el concejal popular.

Las obras las está desarrollando la Unión Temporal de Empresas formada por Padecasa y Cycasa Canteras y, en un inicio, el plazo de ejecución previsto era de 12 meses. Las actuaciones se adjudicaron con una baja del 8,02% sobre el precio de licitación, que supone aproximadamente un coste de 588.000 euros, frente a los 774.526,37 euros del precio de licitación.

Durante el tiempo que duren los trabajos, se optó por cortar los accesos al Castillo por razones de seguridad, tanto desde San Pedro de la Fuente (por la calle Francisco Salinas) como desde la carretera que conecta en la avenida del Cid. Este itinerario, que parecía de inicio minoritario, era muy utilizado por los vecinos del barrio de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas para conectar con el centro de la ciudad.

Una de las características principales de la actuación contemplada es que el nuevo puente ganará en anchura del tablero y permitirá construir nuevas aceras y se mejorará la seguridad vial en toda esta zona, que tenía una apariencia «angosta». Sin embargo, la carretera seguirá siendo de un carril con un único sentido y no se podrá ganar más anchura en el vial porque es un entorno con doble protección: arqueológica y medioambiental.

El avanzado estado de deterioro de algunos elementos del puente fue dando avisos en los últimos años sobre la necesidad de intervenir en esta zona de la carretera del Castillo, que comunica la zona de la fortaleza con la avenida del Cid. Ya en el pasado mandato se redactó un proyecto que se quedó corto y se consideró «irrealizable» por problemas con las mediciones, según dio a conocer el actual equipo de Gobierno.

Desde la Gerencia de Urbanismo se encargó un diseño nuevo que planteó como solución la necesidad de demoler la infraestructura existente para construir una nueva, acorde a los tiempos y que dé más seguridad tanto a los conductores como a los peatones que transitan la zona.

Manso reconoció que esta actuación en la carretera del Castillo será de gran utilidad cuando se abra al público la remodelación del Castillo. El aumento del turismo en la zona para conocer el nuevo proyecto vendrá acompañado de un ‘plan Castillo’ en el que se estudiará ampliar el espacio de aparcamiento o mejorar las dotaciones en el cerro.