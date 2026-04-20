«Ser empresario no es lo mismo que ser emprendedor, es una carga real»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Lo de emprender fue algo «sobrevenido». Desde muy joven, Mario Pérez tuvo una «vocación comercial clarísima», pero no hasta el punto de imaginarse al frente de su propia compañía. Visto con perspectiva, confiesa haber sido un «poco kamikaze». Algo de lo que se alegra «enormemente» porque nunca tuvo miedo de pisar el barro y fracasar.

Especializado en Telecomunicaciones tras realizar una FP de Comercio y Marketing, fue ascendiendo en diferentes empresas hasta que vio la oportunidad de ir por libre. Hombre fuerte de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE), asumió la Presidencia a finales de marzo con una «candidatura de unidad» tras la salida de su antecesora, Lucía Echevarrieta. Esta vez ha venido para quedarse, ya que ocupó anteriormente el cargo cuando Álvaro Peso tuvo que dejarlo por circunstancias personales. Conoce, por lo tanto, las reglas del juego y los retos que debe asumir un colectivo que busca, sobre todo, ampliar su base social y garantizar el relevo generacional del ecosistema productivo local.

Pregunta. No es la primera que se sitúa al frente de AJE. Sin embargo, ahora no parece que el cargo vaya a ser temporal.

Respuesta. Esta vez he dado un paso al frente con todas las letras. Presenté una candidatura de unidad con todo mi equipo, así que no di el paso yo solo. En 2024 asumí la Presidencia en funciones por la salida de Álvaro Peso, pero residía a caballo entre León y Burgos. Ni podía ni me lo planteé y en ese momento fuimos todos a una con Lucía Echevarrieta.

P. ¿Qué le motivó a dar el paso?

R. Un sentido de la responsabilidad y de comunidad porque creo que es un paso natural. Cuando nos enteramos de que Lucía se apartaba por su inclusión en política, me planteé si mi equipo, la base asociativa y mi familia me apoyaban. Al final, supone robar mucho tiempo de calidad a los tuyos para dedicárselo a una asociación de forma altruista.

P. ¿Nota ya el peso de la responsabilidad que entraña el cargo?

R. Lo bueno de haber estado cuatro años en la Vicepresidencia es que ya muy pocas cosas me sorprenden. Sí es cierto que, de repente, ves que tenemos una enorme responsabilidad con unos recursos muy limitados. Las asociaciones sin ánimo de lucro vivimos al día, tenemos que reinventarnos y utilizar bien cada céntimo para dar servicio.

P. ¿Qué me puede contar de la nueva directiva?

R. Hay personas que repiten cargo como Daniel Mata (vicepresidente), Alejandro Mínguez (vicepresidente económico) y Patricia Gutiérrez (secretaria general) que son figuras clave dentro de la antigua y de la nueva directiva.

También hemos querido traer sangre nueva, personas que puedan ofrecer un relevo generacional que es más que necesario. Elsa García-Tuñón, responsable de Comunicación y Eventos, tiene 25 años y es la más joven de la asociación. Nos acompaña también Leyre Sanz, directora de Art-Terra, en área de Innovación y de Estrategia. Y Carlos Alonso, responsable rural y vinculado a la zona de Merindades y Miranda porque no podemos olvidar que Burgos y provincia tiene que ser una unidad. Para ello, trabajaremos con Sodebur y otras entidades en el ámbito rural.

P. De todos los objetivos marcados, ¿cuál sería el más importante?

R. Hemos diseñado tres líneas maestras. Una sería hacer crecer la base asociativa, trabajar para ser atractivos y ofrecer un valor real al emprendedor y al joven empresario. Otra, aunque suene redundante, es el relevo generacional para promover nuevos liderazgos en la Junta Directiva. Por último, continuar con la asociación porque, como decía antes, nuestros recursos son tremendamente limitados y tenemos constantemente retos por delante.

P. Una de sus metas, según dijo al tomar posesión del cargo, es trazar nuevas alianzas estratégicas. ¿Han empezado a mover ficha en ese sentido?

R. Se está trabajando desde un punto de vista transversal. Creemos, de forma unánime, que tenemos que aliarnos con los que buscan lo mismo que nosotros. Burgos tiene la suerte de ser una potencia empresarial e potencia industrial, con entidades muy fuertes que ofrecen muchos recursos al emprendedor y al joven empresario. De momento, hemos iniciado conversaciones con todo el ecosistema porque si podemos aportar nuestro talento seremos más competitivos.

P. Da la sensación de que a los chavales -no todos, pero sí muchos- les da miedo emprender.

R. Creo que hay que desmitificar la figura del joven empresario. Existe una especie de cliché de que el joven empresario es un veinteañero con un portátil diseñando una aplicación. Sin embargo, la realidad que yo conozco es distinta. Jóvenes -menos de los que nos gustaría- que están asumiendo traspasos de negocios o liderando relevos de empresas familiares; que a muy corta edad contratan personal y se juegan su patrimonio. Ser empresario no es lo mismo que ser emprendedor, es una carga real.

En AJE tenemos la gran suerte de contar con perfiles de todo tipo. Y fuera también. En cada acto, evento o desplazamiento que hacemos veo perfiles que se alejan muchísimo de lo que la gente espera de un de emprendedor. Hay muchísimo talento, pero no una cuestión de edad. He visto a jóvenes de 65 años y ancianos de 25. Ser joven, al final, también es una cuestión mental. De hecho, la edad media de emprendimiento se está alargando y vemos más casos a los 40 que a los 20.

P. Aun así, las estadísticas muestran que Burgos lleva varios años perdiendo autónomos.

R. Esto tiene varias lecturas. Hay muchos autónomos que se dan de baja no por fracaso sino por jubilación. El problema es que luego otros no se animan a darse de alta.

Creo que nos frenan dos cosas. La primera es el miedo al fracaso, que está muy penalizado en España. El segundo: la burocracia. Trámites eternos, costes, cuotas, seguros... Hacen falta incentivos fiscales reales en los primeros años de vida de cualquier empresa o cualquier autónomo.

Podemos diagnosticar el problema, pero en la asociación intentamos ir a la base: a centros de FP, a universidades e institutos para mostrar que el emprendimiento es algo alcanzable. Queremos que los jóvenes lo empiecen a ver no como una opción, sino como su primera opción a día de hoy. Que se vea como una salida natural y no como una heroicidad.

P. ¿Cuál es el mejor consejo personal o profesional que le han dado en la vida?

R. Que todo tiene solución y que el tiempo lo pone todo en su lugar. De ahí he extraído la que considero una de mis mayores virtudes: la paciencia. Nada grande se construye rápido.