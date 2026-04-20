Herida una motorista tras una caída

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Una mujer de 45 años de edad resultaba herida esta mañana tras caer de su motocicleta mientras cruzaba la rotonda de Félix Rodríguez de la Fuente. En concreto, el suceso tenía lugar a las 09.13 horas, cuando el 1-1-2 recibía un aviso del incidente en la capital burgalesa, junto al monumento al naturalista que enlaza las avenidas Caja Círculo e Islas Baleares.

La llamada solicita asistencia sanitaria para la motorista, que se queja de una mano. Se informaba a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, para que enviaran los efectivos oportunos al lugar de los hechos.