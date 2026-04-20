Transportes ejecuta las obras de reparación del paso elevado de la A-1 sobre la N-234, en el enlace de Sarracín

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a ejecutar las obras necesarias para reparar los daños localizados en la losa de la estructura situada en el punto kilométrico 229,700 de la calzada sentido Madrid de la autovía A-1, en las proximidades del enlace de Sarracín, en la provincia de Burgos

Los trabajos consistirán en la demolición de la losa afectada en la zona próxima al estribo, así como en su posterior reconstrucción y en la reposición del firme y de la junta de dilatación.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía, a partir de las 8:00 horas del martes 21 de abril y hasta el jueves 7 de mayo se procederá al corte de la calzada sentido Madrid, desviándose el tráfico por la calzada opuesta, sentido Burgos.

A tal efecto, el tráfico se canalizará mediante dos pasos provisionales habilitados en la mediana, situados en los kilómetros 229,2 y 230,8, lo que permitirá mantener la circulación con un recorrido de desvío de aproximadamente 1,6 kilómetros.

Durante la ejecución de las obras, no será posible tomar la salida hacia la N-234 desde la calzada sentido Madrid en el enlace de Sarracín. Como itinerario alternativo, los vehículos deberán continuar hasta el enlace de Revillarruz, en el km 225,15, donde podrán efectuar el cambio de sentido.

Asimismo, quedará interrumpida la incorporación a la A-1 en sentido Madrid desde el enlace de Sarracín. En este caso, el tráfico será desviado por la calzada sentido Burgos hasta el enlace de Villariezo, en el km 232,5, donde se podrá realizar el cambio de sentido.

Estas actuaciones se enmarcan en el contrato de concesión para la conservación y explotación de la autovía A-1 entre los puntos kilométricos 101 y 247, en el tramo comprendido entre Santo Tomé del Puerto, en la provincia de Segovia, y Burgos.

En todo momento, la zona de obras estará debidamente señalizada, para favorecer la circulación en condiciones de seguridad.