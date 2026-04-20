Hiperbaric alcanza el 'Residuo Cero' al reutilizar y reciclar el 96% de sus residuos en 2025

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La compañía española especializada en tecnología de altas presiones, Hiperbaric, obtuvo en 2025 la certificación de ‘Residuo Cero’, destinando el 96 por ciento de los residuos generados a reutilización y reciclaje, un hito que refuerza su compromiso con la economía circular y la sostenibilidad ambiental.

Este avance, recogido en su última Memoria de Sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2025, se complementa con una reducción del 33 por ciento en la generación de residuos peligrosos y forma parte de la estrategia global de la compañía para minimizar su impacto ambiental y avanzar hacia modelos productivos más eficientes y responsables. En paralelo, Hiperbaric siguió consolidando su liderazgo tecnológico a nivel global con la instalación de su equipo HPP número 400, reafirmando su posición como referente internacional en el procesado por altas presiones.

En el marco de su estrategia de diversificación, la compañía alcanzó el liderazgo europeo en tecnología de compresión de hidrógeno verde, ampliando su presencia internacional con la instalación de sus primeros equipos en Países Bajos, Austria, Suecia y Finlandia. Este avance se enmarca en el impulso de proyectos de I+D como ValorH2 y OnWindH2, así como su participación en el Valle del Hidrógeno de Castilla y León.

Además, durante 2025 Hiperbaric siguió desarrollando soluciones innovadoras en el ámbito energético, destacando la finalización del proyecto VITALH2, centrado en la escalabilidad de la tecnología nCell, así como nuevos desarrollos en compresión de hidrógeno y equipos HIP. En esta última línea de negocio, la compañía dio un paso relevante con la venta en Taiwán de su primer equipo de prensado isostático en caliente (HIP) para la industria aeroespacial, abriendo nuevas oportunidades en sectores de alto valor añadido.

“En Hiperbaric entendemos la sostenibilidad como una palanca de transformación que integra innovación, tecnología y desarrollo de las personas. Logros como la certificación de Residuo Cero, junto con hitos tecnológicos como nuestro equipo HPP número 400 o el liderazgo europeo en hidrógeno, reflejan nuestro compromiso con una industria más eficiente y descarbonizada”, afirmó el CEO de Hiperbaric, Andrés Hernando.

Este compromiso con la innovación fue reconocido en 2025 con el galardón otorgado por el Ministerio de Industria a la vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de Hiperbaric, Carole Tonello, distinguida con el premio a la Mejor Patente de una Mujer Inventora por la invención ‘Contenedor para procesado por alta presión a temperatura moderada’.

Además del hito en residuos, la compañía continúa avanzando en su estrategia de digitalización, alcanzando una reducción del 65 por ciento en el consumo de papel respecto a 2022, con el objetivo de eliminar completamente el soporte físico en 2026. En materia de cambio climático, Hiperbaric fue reconocida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con el sello ‘Reduzco’, tras registrar un ratio de emisiones de 1,61 en el ejercicio 2024, consolidando su hoja de ruta hacia la descarbonización.

Asimismo, la compañía continúa desarrollando el Bosque de Hiperbaric, un proyecto de reforestación situado en un terreno anexo a nuestras instalaciones de Burgos. La idea originaria consistió en plantar un árbol por cada máquina vendida, un gesto simbólico y tangible para devolver al entorno parte de lo que nuestra actividad industrial le exige. Con este compromiso, hasta la fecha se han plantado más de 350 árboles que contribuyen a la regeneración del ecosistema local, la mejora de la biodiversidad y la creación de espacios verdes que enriquecen el paisaje y el equilibrio ambiental.

Crecimiento y compromiso con las personas

El crecimiento de la compañía también se ha reflejado en su equipo humano, con un incremento del 20 por ciento de la plantilla en 2025 respecto al año anterior, reforzando su apuesta por el talento y el desarrollo profesional.

A través de sus tres ejes estratégicos -Gobernanza, Desempeño Social y Desempeño Ambiental- Hiperbaric continúa impulsando un modelo de gestión sostenible, cuyo objetivo final es promover el crecimiento personal y profesional de sus grupos de interés mediante la innovación, el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente.

En el apartado Diversidad, igualdad e inclusión, destacan la integración de la compañía en Foro LideraMdo, una red que impulsa el desarrollo y la visibilidad del liderazgo femenino conectando a mujeres directivas de distintos sectores; la colaboración con la Fundación CISA, el Centro Integral de Servicios de Aspanias, dedicada a la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y la puesta en marcha por parte de Hiperbaric de un taller productivo en el Centro Penitenciario de Burgos, dando empleo a internos en la fabricación de componentes clave para nuestros equipos de altas presiones.

Su compromiso con el talento joven y relevo generacional sobresale el Hiperbaric Challenge, una propuesta en la que estudiantes de ESO, Bachillerato y FP diseñan y construyen un coche de inercia y desarrollan su propio proyecto empresarial.