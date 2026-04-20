El rector de la Universidad Isabel I advierte en el Senado: “sin empleo, vivienda y servicios públicos no hay futuro para el medio rural”

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El rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, ha reclamado este lunes en el Senado un gran pacto de Estado para hacer frente al reto demográfico en España, al advertir de que “sin empleo, vivienda y servicios públicos no hay futuro para el medio rural”.

Durante la presentación del VI Estudio “Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025-2026”, el rector defendió la necesidad de abordar la despoblación desde un enfoque estructural y al margen de planteamientos ideológicos, con medidas fiscales y normativas concretas que favorezcan la actividad económica en el entorno rural y contribuyan a fijar población.

El informe examina la situación del medio rural a partir de más de 650 testimonios recopilados en toda España. Entre sus conclusiones, apunta que los principales frenos siguen siendo la falta de vivienda, el exceso de burocracia y las trabas al emprendimiento.

En su intervención, Alberto Gómez Barahona realizó un diagnóstico realista del contexto actual, en el que reconoció los avances conseguidos en los últimos años, aunque alertó de que persisten problemas estructurales. En esa línea, subrayó que “hay razones para la esperanza”, por la calidad de muchas de las iniciativas impulsadas, si bien matizó que “la realidad es tozuda” y obliga a no caer en visiones excesivamente optimistas.

Empleo, vivienda y servicios públicos

El rector articuló su análisis en torno a tres factores que, a su juicio, resultan decisivos para el futuro del medio rural: el empleo, la vivienda y los servicios públicos. Según expuso, estos elementos están en la base de muchas decisiones individuales que empujan a abandonar los entornos rurales.

Sobre el empleo, señaló las mayores dificultades de acceso en los municipios pequeños, donde predominan fórmulas como el trabajo autónomo frente al empleo por cuenta ajena. En cuanto a la vivienda, definió la situación como un problema “estructural” en el conjunto del país, pero especialmente intenso en el ámbito rural, donde la escasez de oferta y la escasa rotación del mercado complican la fijación de población. También advirtió del efecto de la reducción de los servicios públicos, al señalar que la pérdida o el debilitamiento de servicios sanitarios, educativos o sociales provoca un proceso de despoblación progresiva.

El Senado acogió la presentación del estudio que alerta sobre vivienda, burocracia y empleo en la España rural.Ui1

Universidad Isabel I, agente activo de desarrollo rural

Durante su intervención, Gómez Barahona puso en valor el papel de la Universidad Isabel I como agente activo en el desarrollo rural. En este marco, destacó la apuesta por la formación online como herramienta para evitar el desarraigo de los estudiantes, así como las políticas de becas destinadas a alumnos residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes y el impulso de programas como Erasmus+ Rural.

Las conclusiones expuestas por el rector coincidieron con las del estudio presentado, dirigido por Manuel Campo Vidal, que refleja una mejora en la percepción sobre la evolución del medio rural, aunque advierte de que los avances siguen siendo limitados. El informe sitúa entre los principales obstáculos el exceso de burocracia, la falta de vivienda y el escaso respaldo al emprendimiento.

Palabras clave: Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, Senado, despoblación rural, España vaciada, reto demográfico, medio rural, pacto de Estado, vivienda rural, empleo rural, servicios públicos, emprendimiento rural, Manuel Campo Vidal, España Rural 2025-2026