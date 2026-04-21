Un incendio arrasa las cocheras de autobuses de Burgos y quema la mitad de la flota

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Un incendio de grandes dimensiones ha afectado gravemente las cocheras municipales de Autobuses Urbanos de la Carretera Poza. Las llamas se han desatado en torno a las 2.00 horas de esta madrugada. Aunque no hay que lamentar daños personales, cerca de 30 autobuses se han quemado, aproximadamente la mitad de la flota que opera en la ciudad, concretamente 39 de los 75 autobuses que operan en las líneas municipales de autobuses urbanos. Solo se han salvado de las llamas las oficinas. El primer aviso del incendio se ha recibido en torno a las 2.12 horas de la madrugada.

En el momento del incendio había en las dependencias municipales había seis trabajadores en el turno de noche, solo uno de ellos ha resultado afectado por inhalación de humo y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Burgos por una intoxicación leve, según informan fuentes municipales. Ha sido este operario el que ha visto el inicio del fuego, que comenzó en un motor de uno de los autobuses. Este trabajador pudo sacar algunos vehículos de las cocheras cuando comenzó el incendio.

Los Bomberos de Burgos daban por controlado el incendio en torno a las 3.40 horas. Un fuego de una gran virulencia que ha generado unas llamas de gran tamaño que eran visibles desde buena parte de la ciudad. La Policía Nacional ha colaborado con la Policía Local en acordonar la zona y está previsto que la Policía Científica acuda al lugar esta mañana para iniciar la investigación sobre las causas del incendio. Una dotación de Bomberos permanece en la zona para vigilar los puntos calientes que aún hay en la zona.

Como consecuencia del incendio las líneas 7, que conecta el Barrio del Pilar, UBU y Vista Alegre, 9 (Plaza España, Parque Europa y residencia de Cortes), 10 (Gran Teatro-Derechos Humanos), 15 (Soportales de Antón-Centro Histórico), 20 (Plaza España-Fuentes Blancas) y 23 (Plaza España-estación Rosa Manzano) han quedado sin servicio, según la información facilitada por el Ayuntamiento. El Servicio de Movilidad y Transporte está organizando el servicio con mínimos y desde las 5.30 horas han salido los primeros autobuses. Del mismo modo, el Consistorio ha confirmado que los daños económicos son muy cuantiosos, ya que el incendio afecta a gran parte de las dependencias. De hecho, durante la mañana se ha informado de que se debía desalojar todo y dejarlo vacío ante un posible riesgo de derrumbe.

La frecuencia que menos sufrirá será la de la línea 1, la de Gamonal, la que mayor número de usuarios acumula. Tendrá una frecuencia de 10 minutos, mientras que otras líneas duplicarán las frecuencias y varias se cancelarán temporalmente. Cada día salen a la calle 58 autobuses, según la información facilitada por el Ayuntamiento, y tras este incendio se ha conseguido poner en circulación 31 vehículos.

Ante la gravedad de los hechos, la alcaldesa ha convocado a una reunión urgente a los portavoces de los grupos municipales y comparecerá ante los medios a las 9.30 horas en la sala de prensa del Ayuntamiento. Casualmente, estaba previsto que la alcaldesa visitara esta mañana las dependencias municipales.

Este incendio golpea el proceso de renovación de la flota que se ha ido llevando a cabo en los últimos años. La renovación se ha centrado en los últimos años en la sostenibilidad, con la incorporación de vehículos propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC) con costes de inversión millonarios.

Este año se incorporan 5 nuevos vehículos Solaris (dos de 12 metros y tres articulados de 18 metros).

Entre los años 2022 y 2023 el Ayuntamiento adjudicó la compra de 5 nuevos autobuses (3 estándar y 2 articulados) por 2,1 millones de euros. Y unos lotes de cinco autobuses costaron en torno a 1,8 millones de euros. En 2018 se adjudicaron dos autobuses de 12 metros por 546.000 euros y dos articulados de 18 metros por 724.000 euros.