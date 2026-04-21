Así han quedado las cocheras de los autobuses de Burgos arrasadas por el fuego

Imagen de vehículos arrasados por el incendio.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El incendio desatado esta madrugada en las cocheras municipales ha arrasado más de la mitad de la flota de autobuses urbanos. 39 vehículos han quedado inutilizados por el incendio, así como las dependencias en las que se guardan. Los Bomberos de Burgos lograron apagar el incendio a las 3.50 horas. A las 5.30 horas empezaban a salir los primeros autobuses con servicios mínimos, ya que Movilidad ha conseguido que salgan a la calle 31 de los 58 vehículos que operan a diario.