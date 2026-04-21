El Correo de Burgos

Así han quedado las cocheras de los autobuses de Burgos arrasadas por el fuego

Más de la mitad de los vehículos han quedado inutilizados por el incendio desatado esta madrugada

Imagen de vehículos arrasados por el incendio.

Imagen de vehículos arrasados por el incendio.ECB

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

El incendio desatado esta madrugada en las cocheras municipales ha arrasado más de la mitad de la flota de autobuses urbanos. 39 vehículos han quedado inutilizados por el incendio, así como las dependencias en las que se guardan. Los Bomberos de Burgos lograron apagar el incendio a las 3.50 horas. A las 5.30 horas empezaban a salir los primeros autobuses con servicios mínimos, ya que Movilidad ha conseguido que salgan a la calle 31 de los 58 vehículos que operan a diario. 

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.ECB

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.ecb

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.ecb

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.ecb

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.ecb

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.ecb

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.SANTI OTERO

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.ecb

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.

Imagen de los efectos del fuego en las instalaciones de Carretera Poza.ecb

El fuego arrasa las cocheras de los autobuses de Burgos.

tracking