CCOO estima en 3.000 los extranjeros que regularizarán su situación en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El sindicato CCOO considera que en Burgos y provincia podrán acogerse a este proceso extraordinario de regulación de extranjeros unas 3000 personas, aunque es solo un dato estimativo. El sindicato, a través de una nota de prensa, destaca que esta regularización "ayudará a fijar población, sobre todo en los municipios pequeños y medianos de la provincia burgalesa".

La secretaria de Organización de CCOO Burgos, Elena Pascual, ha explicado que ya han sido varias las personas que se han acercado a la sede del sindicato y han pedido cita a través del compañero técnico de CITE ( centro de información a personas trabajadoras extranjeras), para asesorarse sobre el proceso de regularización de extranjeros, aunque la tramitación presencial no comenzó hasta ayer lunes día 20 de abril, si bien es cierto que desde el pasado 16 de abril comenzó de manera telemática.

La sindicalista recuerda que CCOO es una organización colaboradora por lo que anima a las personas migrantes que necesiten asesoramiento a que se acerquen a la sede.

CCOO Burgos recibe este proceso como un modelo que “viene a hacer justicia para las personas migrantes” y ha puesto en valor la contribución social y económica que realizan miles de trabajadores y trabajadoras migrantes en Burgos.

El beneficio para una provincia como la nuestra, es muy importante porque el reconocimiento legal de personas que ya residen y tienen vínculos en Burgos y provincia, “ayuda a fijar población en municipios pequeños y medianos”, donde la llegada de familias migrantes es clave para mantener servicios básicos como escuelas rurales. Además, este proceso permitirá reconocer derechos y ofrecer estabilidad a personas que ya forman parte del tejido social y laboral de la provincia.

Este decreto va a ser clave para el futuro del mercado de trabajo de Burgos, ya que la aportación de este colectivo permitirá “corregir la falta de mano de obra que afecta a muchos sectores y empresas de hostelería, transporte, cuidados y el agrario”, porque son donde más contrataciones se pueden producir, y así acabar con el fraude y la explotación a las personas migrantes vulnerables.

La sindicalista también ha hecho alusión a que esta regularización, “sacará a flote mucha de la economía sumergida y elevará las cotizaciones sociales para fortalecer las arcas de la Seguridad Social”.

Por ello, desde CCOO se hace un llamamiento a las administraciones, para que esos mayores fondos se empleen en “la mejora de los servicios públicos y el control de los mismos”.