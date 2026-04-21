IU Burgos denuncia la “precariedad” de las cocheras y “años de abandono” del transporte de autobuses

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Izquierda Unida (IU) denunció hoy la “precariedad” de las instalaciones de los autobuses urbanos de la capital, tras el estado en que han quedado las cocheras municipales con el grave incendio ocurrido la pasada madrugada. Además, consideró que el suceso se enmarca en un contexto de “años de abandono” del transporte público.

La formación mostró su “profunda” preocupación ante el incendio, que ha causado importantes daños en la flota y ha obligado a reducir el servicio, al dejar sin autobuses como la avenida de Cid, el barrio de El Crucero, la Residencia de Cortes, el casco histórico, el Complejo Asistencial de Fuentes Blancas y la estación Rosa Manzano desde Plaza España.

“Se pone de manifiesto la precariedad de unas instalaciones que no están preparadas para garantizar un servicio público esencial en condiciones de seguridad ni para afrontar situaciones de emergencia. Además, se produce en un contexto en el que ya venimos sufriendo un servicio de autobuses claramente mejorable, tanto en frecuencias como en el diseño de las líneas, del que son culpables la alcaldesa Cristina Ayala y el concejal de Movilidad, Juan Manuel Manso”, aseguró un comunicado de IU.

Tras mostrar su solidaridad y apoyo a los trabajadores del servicio de autobuses, así como desear una pronta recuperación al conductor afectado por la inhalación de humo, sin olvidar la labor de los bomberos, la formación aseguró que el transporte público no es un servicio accesorio, sino un pilar fundamental para miles de personas. “En los próximos días, la reducción del servicio afectará gravemente a la ciudadanía, especialmente a quienes no disponen de otro medio de transporte para acudir a sus trabajos, centros educativos o servicios básicos”, precisó.

Por todo ello, Izquierda Unido exigió una revisión urgente de las condiciones de las cocheras y una apuesta decidida por reforzar y modernizar el servicio de autobuses urbanos, que pasa por material rodante, contratar a un número suficiente de conductores y garantizar su seguridad, además de tener capacidad de respuesta ante una crisis.