Un herido al chocar dos coches en el polígono Villalonqúejar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias recibía un aviso a las 16:42 horas en el que se informaba de un accidente en la calle Alfoz de Bricia, 1, en el polígono de Villalonquéjar.

Se informa de una colisión lateral entre dos turismos, en la que señalan de que ha resultado herido un varón de unos 65 años, consciente y que se queja de contusiones diversas. El 1-1-2 avisa a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido. Se ha informado también el Cuerpo Nacional de Policía.