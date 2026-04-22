Ibercaja y Femebur renuevan su colaboración

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ibercaja y la Federación de Empresas del Metal de Burgos (Femebur) han renovado su convenio de colaboración para impulsar la actividad empresarial en la provincia. El director provincial de Ibercaja en Burgos, Javier Gonzalez Moreno, y el presidente de la Federación, Andrés Hernando Saiz, han firmado hoy el acuerdo en la sede de Ibercaja en Burgos. Ibercaja pone a disposición de los asociados a Femebur la Banca de Empresas, que cuenta con una serie de recursos útiles para evolucionar como empresa generando actividades y contenidos dirigidos a las empresas de manera transversal, buscando aportar conocimiento y formación, generar relaciones y dotar de herramientas que puedan ayudar en la toma de decisiones. El objetivo es uno: acompañar a las empresas en las diferentes etapas de su evolución para impulsar la transformación empresarial.

Este convenio se enmarca en la apuesta decidida de Ibercaja por las empresas, en especial por las del segmento del metal, para contribuir a impulsar su crecimiento y competitividad y, a la vez, al desarrollo económico y social del territorio. El banco quiere acompañar a las empresas de Burgos en sus proyectos, desde el estudio de su viabilidad, el asesoramiento financiero especializado y personalizado que realizan sus expertos profesionales, y desde el estudio de las inversiones concretas que vayan presentándose en cada momento.

El convenio, que se firma por primera vez, pone a disposición de los más de 150 asociados a Femebur, con una platilla que supera las seis mil personas, una oferta de productos y servicios en condiciones preferentes.

Finalmente, hay que destacar que Ibercaja patrocinará el premio anual Femebur, que tiene como fin de reconocer la labor de las empresas en el ámbito provincial de la industria siderometalúrgica de Burgos.