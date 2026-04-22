Medio centenar de estudiantes de cinco universidades se reúnen en la Semana Internacional de la Ingeniería Civil

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un total de 51 estudiantes y 10 profesores de cinco de las seis universidades que forman parte de la red internacional de Ingeniería Civil, procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca y España, se han citado en Colonia, Alemania, del 13 al 17 de abril en la ICEW 2026, la Semana Internacional de la Ingeniería Civil.

Por parte de la Universidad de Burgos han participado ocho estudiantes del Grado de Arquitectura Técnica y del Doble Grado en Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica: Alexander Alcedo Pérez, Mirian Alonso de la Presa, Estefanía Fernández Frías, Isis Fernández Pérez, Ismael Martín Espiga, Arian Rey Díez, Javier Rey Díez y Sofía Tejada Tejada, acompañados por el profesor Hernán Gonzalo Orden. Seis de ellos participaron, además, de manera paralela, en el programa de formación intensivo de la RUNE-EU sobre Ingeniería Civil, energía y valores europeos, celebrado en el mismo espacio.

Durante estos días los alumnos realizaron diferentes visitas técnicas, entre las que destacan laboratorios de estructuras, hidráulica y materiales de la TH Köln/University of Applied Sciences de Colonia, la presa del embalse de Urft, las minas de RWE de lignito, las obras del puente Leverkusen-Rin y la visita a las torres y cubiertas de la Catedral de Colonia. Además, se realizaron diferentes actividades culturales, como un curso de iniciación a Juggling (malabares) o excursiones por la Ciudad de Colonia, por el parque nacional de Eifel y al complejo de “Vogelsang” - una de las tres escuelas de formación ideológica del régimen nazi convertido hoy en espacio de educación, memoria y naturaleza-.

Esta iniciativa, que se celebra de manera anual y rotatoria en las sedes de cada una de las universidades, reúne profesores y alumnos de los centros participantes para llevar a cabo trabajos en grupo, asistir a conferencias y realizar visitas técnicas. Además de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, forman esta red la Napier University de Edimburgo (Reino Unido), CESI École d'Ingénieurs de Paris-Nanterre (Francia), la TH Köln/University of Applied Sciences de Colonia (Alemania), la Hanzehogeschool Groningen de Groningen (Países Bajos) y la Technical University of Denmark de Copenhague (Dinamarca). La UBU albergó las ediciones de 2012, 2017 y 2025 de este encuentro anual de estudiantes de los grados en Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica y del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Por su parte, el programa de formación intensivo BIP número 3, celebrado durante esos mismos días también en Colonia, persigue proporcionar al alumnado de estudios relacionados con la construcción y la ingeniería civil una comprensión amplia de las técnicas y herramientas utilizadas en proyectos internacionales.