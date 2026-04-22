Así luce el nuevo modelo de Ebro que acaba de llegar a Burgos

Presentación del nuevo modelo de Ebro.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las instalaciones de Grupo Julián Automotive abrieron sus puertas para dar a conocer su oferta de híbridos autorrecargables y enchufables, junto con el que es el último lanzamiento: el nuevo EBRO s700 Híbrido Autorrecargable. Una oportunidad para conocer en primera persona la innovación de una gama eficiente pensada para el día a día. El nuevo EBRO s700 Híbrido es un vehículo que combina eficiencia autorrecargable, tecnología avanzada y seguridad en un sólo SUV. El director general de Grupo Julián Automotive, Guillermo Diaz, Gonzalo de la Cruz, Sales Area Manager EBRO, presidieron el acto.