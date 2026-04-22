El Correo de Burgos

Así luce el nuevo modelo de Ebro que acaba de llegar a Burgos

Las instalaciones de Grupo Julián Automotive abrieron sus puertas para dar a conocer su oferta de híbridos autorrecargables y enchufables

Presentación del nuevo modelo de Ebro.

Presentación del nuevo modelo de Ebro.© TOMÁS ALONSO

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Las instalaciones de Grupo Julián Automotive abrieron sus puertas para dar a conocer su oferta de híbridos autorrecargables y enchufables, junto con el que es el último lanzamiento: el nuevo EBRO s700 Híbrido Autorrecargable. Una oportunidad para conocer en primera persona la innovación de una gama eficiente pensada para el día a día. El nuevo EBRO s700 Híbrido es un vehículo que combina eficiencia autorrecargable, tecnología avanzada y seguridad en un sólo SUV. El director general de Grupo Julián Automotive, Guillermo Diaz, Gonzalo de la Cruz, Sales Area Manager EBRO, presidieron el acto.

Imagen de la presentación en Grupo Julián.

Imagen de la presentación en Grupo Julián.© TOMÁS ALONSO

Presentación del nuevo Ebro S700

Imagen de la presentación en Grupo Julián.

Imagen de la presentación en Grupo Julián.© TOMÁS ALONSO

Presentación del nuevo Ebro S700

Imagen de la presentación en Grupo Julián.

Imagen de la presentación en Grupo Julián.© TOMÁS ALONSO

Presentación del nuevo Ebro S700

Imagen de la presentación en Grupo Julián.

Imagen de la presentación en Grupo Julián.© TOMÁS ALONSO

Presentación del nuevo Ebro S700

Imagen de la presentación en Grupo Julián.

Imagen de la presentación en Grupo Julián.© TOMÁS ALONSO

Presentación del nuevo Ebro S700

Imagen de la presentación en Grupo Julián.

Imagen de la presentación en Grupo Julián.© TOMÁS ALONSO

Presentación del nuevo Ebro S700

Imagen de la presentación en Grupo Julián.

Imagen de la presentación en Grupo Julián.© TOMÁS ALONSO

Presentación del nuevo Ebro S700

Imagen de la presentación en Grupo Julián.

Imagen de la presentación en Grupo Julián.© TOMÁS ALONSO

Presentación del nuevo Ebro S700

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