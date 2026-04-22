Burgos busca los puntos seguros para disfrutar el eclipse del 12 de agosto

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad de Promoción de Burgos, ProBurgos, trabaja en definir los puntos idóneos para observar el eclipse de sol del próximo 12 de mayo. «La ciudad y la provincia están en la franja más favorable, se calcula que durará más de un minuto, se prevén condiciones favorables, y, como decía el eslogan de la Junta en Fitur, 'El cielo nos ha elegido'», destacó la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros.

Entre las actividades previstas ante la efeméride, que ya llena la hospedería turística con mucho visitante extranjero, figura la selección de los mejores puntos de observación del fenómeno. «Buscaremos una serie de puntos para la observación que se promocionarán un poco más, tenemos una selección y ahora analizamos con las áreas de seguridad y movilidad los más idóneos», señaló la edil.

Desde la Sociedad coordinan esta selección de espacios. La reunión con responsables de las dos áreas municipales implicadas se ha producido esta semana. Para la próxima semana está previsto una revisión de estos lugares con Policía Local y Bomberos. «Hay varias alternativas pero lo primero es garantizar la seguridad, es una de las líneas de trabajo que coordina la sociedad y otra es la oportunidad que supone para proyectar la imagen de la ciudad al exterior», puntualizó.

De esta manera, se plantean actividades previas. Además de definir los lugares y elaborar las fichas solicitadas por la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Junta de Castilla y León estima que la región desplegará 200 puntos, se plantean actividades paralelas para el turista pero también para los burgaleses. De esta manera, se realizará una oferta cultural específica, una retransmisión en directo del eclipse así como el fin de semana previo en el que los turistas astronómicos podrán disfrutar de la recreación histórica del último eclipse y que se lleva a cabo en colaboración con la Diputación Provincial. El techo de gasto para acoger las actividades paralelas al evento astronómico de ProBurgos asciende a un máximo que roza los 90.000 euros.

Evolución y tecnología

Por otro lado, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado el apoyo económico a otros dos eventos que acogerá la ciudad. Por un lado, está el patrocinio del Congreso anual de la European Society for the Study of Human Evolution (ESHE) que organiza el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh). El patrocinio supone una aportación de 30.000 euros. «Es un foro de referencia en el que se reúnen expertos internacionales de primer nivel y permite reforzar el posicionamiento de la ciudad, vinculada al Sistema Atapuerca, en una posición privilegiada y permitirá proyectar la imagen de Burgos a nivel internacional», destacó Ballesteros. En el marco de este encuentro eminentemente científico se trabajará por desarrollar actividades abiertas a la ciudadanía.

Estas dos iniciativas han contado con el apoyo unánime de todos los consejeros. La única en la que el representante de Vox se ha abstenido es en el patrocinio con Fundación Asti de los programas educativos Asti Robotic Challenge y ThecnoBur for Kids. La entidad aporta a ambos programas una cantidad cerca a los 60.000 euros donde 49.000 se destinan a la primera iniciativa que reúne a grupos escolares de diferentes niveles en torno a retos sobre tecnología y 5.000 al segundo definido para niños más pequeños. «Burgos tiene un componente industrial muy importante, necesita personal formado y estas iniciativas son bienvenidas porque acercan la tecnología a los jóvenes y permite fomentar nuevas vocaciones», explicó la concejal.

ProBur se integra en la Plataforma de Contratos Menores de Diputación

En el ámbito administrativo y técnico, la comisión ha aprobado el convenio con la Diputación de Burgos para que la sociedad de promoción pueda utilizar la Plataforma de Contratos Menores de la Diputación Provincial de Burgos. Se trata de una plataforma que integra a diferentes ayuntamientos y entidades vinculadas a la institución provincial que integra a las empresas y proveedores que acceden a la información de la licitación. «Va a dar más transparencia y que más empresas concurran a los contratos menores de Proburgos porque la plataforma cuenta con muchas más empresas y podrá haber más concurrencia, es una herramienta que el Ayuntamiento no tiene», aclaró la edil.

La entidad también ha aprobado la prórroga del contrato de mantenimiento de aparatos elevadores y escaleras mecánicas, el contrato de suministro, instalación y mantenimiento de la maquinaria de control de los accesos del aparcamiento de Plaza España. Además se ha tratado en el orden del día el contrato de suministro de alumbrado y la obra de reforma «de menor calado» de la recepción del Fórum.