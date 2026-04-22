Herida una mujer en Burgos tras atropellarla un patinete

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer ha resultado herida en un atropello este mediodía en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada de la Policía Local a las 13.14 horas en la que informaba de un atropello.

En el aviso se informaba de que una mujer había resultado herida tras sufrir un atropello por un patinete en la calle Esteban Saez Alvarado.

Al lugar se desplazó una ambulancia soporte vital básico. Tras atender a la mujer en el lugar posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Por otro lado, un camionero resultó herido en un accidente en Brazacorta. El centro de emergencias recibía un aviso de accidente de tráfico en Brazacorta, a las 14:14 horas, en la carretera BU-V-9331, en la salida de Cuzcurrita de Aranda hacia Casanova.

En la llamada se informa del vuelco de un camión y se informa de que el conductor, de unos 40 años, se encuentra herido, con una brecha en la cabeza y sangra por una pierna. Además está consciente y fuera del vehículo.

El1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.