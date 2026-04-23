Carrera Solidaria por el Día de Castilla y León en Burgos.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Los tres a juego, con su camiseta azul, encantados de volver a participar. Al no poder irse de puente, Marta acudía este jueves junto a sus hijos, Miguel y Lucas, a la Carrera Solidaria del Día de Castilla y León celebrada en Burgos. A la marcha, más bien, porque «los niños son demasiado pequeños todavía». Una pena que Javi, su marido, se lo perdiese. «Trabaja en hostelería y le ha tocado pringar».

Más de un millar de burgaleses, bastantes más, se congregaron antes de las 11 de la mañana en el paseo del Espolón para participar en esta iniciativa de carácter solidario. Personas de todas las edades, dispuestas a correr o dar un agradable paseo, con un objetivo común: recaudar fondos a favor de Plena Inclusión Castilla y León, que en la provincia de Burgos engloba a siete entidades (Apacid, Asadema, Aspanias y su Fundación, Aspodemi, Fundación Conde Fernán Armentález y Las Calzadas).

«Siempre que podemos, intentamos colaborar. Así nuestros hijos aprenden lo importante que es ayudar a quienes lo necesitan», apuntaba Marta, una vez acabada la marcha de 2,2 kilómetros, mientras los chavales daban buena cuenta de sendas bolsas de patatas recién compradas. Pero no solo asistió por una motivación solidaria. Su pasión por el deporte, aunque más relajado en esta ocasión, también influye.

Lo fundamental, ante todo, es que «cualquier carrera, si es por una buena causa, se disfruta muchísimo más». Además, el día acompañó. Hacía calor, pero no hasta el punto de amenazar con causar lipotimias a los participantes. Ni siquiera a quienes se apuntaron al formato carrera, cuyo trazado de 4,4 kilómetros puso a prueba la velocidad y resistencia de los atletas.

Que ni pintado le vino a Marta, como a tantos otros asistentes, el hecho de que a escasos metros se celebrase el Día del Libro. Ni corta ni perezosa, allí que se plantó. Para darse un capricho, por supuesto, pero también para seguir inculcando el hábito de la lectura a sus hijos desde la Plaza Mayor.