i-DE abre su subestación de Villímar a los futuros ingenieros de la UBU

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i-DE, la distribuidora eléctrica de Iberdrola, ha abierto su subestación de Villímar a alumnos de Ingeniería de la Universidad de Burgos para mostrarles su funcionamiento y su actividad en el sector eléctrico. La visita ha permitido a estudiantes de la Escuela Politécnica Superior conocer de cerca una instalación clave en el suministro de energía de la capital y de buena parte de la provincia, además de aproximarse a las tareas técnicas y de seguridad que forman parte del trabajo diario en este tipo de infraestructuras.

Durante el recorrido, los alumnos recibieron una sesión técnica a cargo de José Antonio Lara, responsable de la UTS Burgos de i-DE, quien explicó el funcionamiento de los principales equipos de la subestación, entre ellos los servicios auxiliares, los sistemas de control, las protecciones y los transformadores. La actividad incluyó también contenidos relacionados con el mantenimiento, el medioambiente, la identificación de instalaciones eléctricas, los conceptos básicos de electricidad, los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano y la prevención de riesgos laborales.

La instalación de Villímar forma parte de la red de transporte y distribución y cuenta con dos transformadores de 100 y 93 megavoltamperios (MVA), que convierten la muy alta tensión de 220 kilovoltios (KV) en alta tensión de 45 KV. Dispone de once líneas de alta tensión y presta suministro a una parte importante de la provincia de Burgos, además de garantizar el abastecimiento en sectores del nordeste de la capital.

La subestación suministra electricidad a más de 82.000 clientes del mercado urbano y rural de Burgos y cubre también las necesidades de las principales industrias del polígono de Gamonal.

Con esta iniciativa, la compañía busca ofrecer a los estudiantes una visión técnica directa de una subestación eléctrica, darles a conocer las operaciones de mantenimiento y seguridad y acercar su actividad a futuros profesionales del sector.