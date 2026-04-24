El TSJ confirma seis años de cárcel para el condenado por el mayor alijo de ketamina de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de seis años y un día de prisión y una multa de 120.000 euros impuesta a un hombre acusado de traficar con ketamina y cannabis en Burgos. La Sala de lo Civil y Penal, con sede en la capital burgalesa, rechaza así el recurso presentado por la defensa y ratifica en todos sus términos la sentencia dictada en diciembre por la Audiencia Provincial.

El caso se remonta a la noche del 8 de febrero de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional interceptaron en la calle Francisco Salinas de Burgos el Volvo XC40 que conducía el condenado. En el coche viajaba también otro hombre como copiloto y en el interior del vehículo, los agentes localizaron una bolsa con casi un kilo de cannabis en la parte trasera, una garrafa oculta junto a la rueda de repuesto con 2.000,50 gramos de ketamina líquida y 625 euros en efectivo. Según los hechos que la sentencia da por probados, toda esa droga pertenecía al conductor y estaba destinada a la venta o distribución a terceras personas.

La investigación no terminó ahí, ya que apenas unas horas después, ya de madrugada, la pareja del acusado se presentó voluntariamente en la Comisaría de Burgos y entregó otra bolsa y un táper con cannabis que él había dejado guardados en su domicilio. Esa nueva cantidad se sumó a la ya intervenida en el coche. En total, el valor de la droga atribuida al condenado alcanzaba los 115.281,55 euros en el mercado ilícito.

El recurso de la defensa trató de rebajar de forma importante la condena con el argumento de que el acusado no sabía que el líquido transportado en la garrafa fuera ketamina y que creía que se trataba de un aceite derivado del cannabis, de uso legal. También discutía el peso real de esa sustancia y sostenía que no debía aplicarse la agravante de notoria importancia. Además, pedía que se le reconociera la atenuante de drogadicción, lo que habría reducido la pena hasta los tres años de prisión y una multa de 40.000 euros.

El tribunal descarta esa versión y en la sentencia señala que no hay base para aceptar que el acusado desconociera qué transportaba. De hecho, subraya que, cuando los agentes le preguntaron por el contenido de la garrafa hallada en el vehículo, respondió que era ketamina, de forma que los magistrados entienden que esa manifestación, hecha de forma espontánea y luego corroborada por el análisis policial, desmonta la tesis de que creyera estar llevando una sustancia legal.

La Sala tampoco acepta la discusión sobre la cantidad intervenida y el fallo recuerda que la ketamina es una sustancia que causa grave daño a la salud y respalda tanto el análisis pericial como el pesaje realizado por los laboratorios oficiales. A partir de esos informes, concluye que la droga incautada tenía una pureza del 10,06%, lo que dejaba unos 200 gramos netos de ketamina útil, una cifra que duplica el umbral de 100 gramos fijado por la jurisprudencia para considerar que existe cantidad de notoria importancia en esta droga.

Esa conclusión es una de las claves del caso, porque explica el por qué la condena, pese a que la defensa intentó sembrar dudas sobre el peso final argumentando que la sustancia estaba en estado líquido y que su tratamiento posterior podría haber alterado la cantidad. El tribunal, sin embargo, rechaza esa objeción y recuerda que la ketamina puede consumirse también en ese formato, por lo que la referencia válida es precisamente la droga tal y como fue intervenida.

La otra vía de defensa, la de la drogadicción, tampoco prospera y aunque la sentencia acepta que el acusado consumía distintas sustancias y da validez a los informes toxicológicos que así lo acreditan, considera que eso no basta para rebajar la responsabilidad penal. Los magistrados sostienen, en cambio, que no se ha demostrado que esa adicción afectara de forma relevante a sus facultades intelectivas o volitivas en el momento de los hechos. Más bien al contrario, entienden que la forma de actuar del acusado muestra una conducta organizada y compatible con alguien que sabía perfectamente lo que hacía.

La resolución del TSJ confirma así íntegramente el fallo de la Audiencia Provincial, que además de la pena de prisión y la multa acordó el decomiso del dinero intervenido y la destrucción de las sustancias incautadas. La Sala declara de oficio las costas de esta apelación y deja abierta la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En cuanto al otro hombre que viajaba en el coche, la sentencia deja claro que no se acreditó su participación en la droga hallada en el vehículo que conducía el principal condenado. Ese segundo implicado fue juzgado por un hecho distinto, después de entregar en comisaría MDMA que poseía para su venta, y recibió por ello una condena separada de 18 meses de prisión y 600 euros de multa. Esa parte de la causa no era la que se discutía en el recurso resuelto ahora por el TSJ.

El mayor alijo de ketamina en Burgos

La intervención que dio origen a la condena fue presentada en su momento por la Policía Nacional como el mayor alijo de ketamina localizado hasta entonces en la provincia de Burgos. La operación, bautizada como ‘Glokoso’, permitió intervenir dos litros de ketamina líquida, además de 1,2 kilos de marihuana, unos 23 gramos de MDMA y 625 euros en efectivo. Tras aquella actuación, el principal investigado ingresó en prisión provisional por orden judicial.

La investigación había comenzado semanas antes. A principios de enero de 2025, agentes de la Comisaría Provincial de Burgos activaron un dispositivo de vigilancia sobre el principal acusado después de recibir informaciones que apuntaban a que compaginaba su trabajo como repartidor con la venta de marihuana y otras sustancias. Según el relato policial, los seguimientos permitieron constatar desplazamientos breves y paradas de escasa duración que los investigadores relacionaron con posibles entregas de droga. Ese control llevó finalmente a la tarde del 8 de febrero, cuando los agentes detectaron un desplazamiento del sospechoso hacia el norte y, horas más tarde, lo interceptaron a su regreso a Burgos al sospechar que podía transportar sustancias estupefacientes.