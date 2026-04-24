El barrio burgalés del G-3 celebra a su patrón, el Hermano San Rafael

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

El barrio burgalés de Vista Alegre, más conocido como G-3, celebrará hasta el próximo 28 de abril las fiestas en honor a su patrón, el Hermano San Rafael, con el objetivo de reforzar los «lazos vecinales y el encuentro entre generaciones».

Así señalaba este viernes, durante la presentación de las fiestas, el vocal de la junta de la Asociación de Vecinos y miembro del comité organizador, Raúl Rodríguez, en compañía del concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, José Antonio López.

El edil, según recoge Europa Press, subrayó que los verdaderos protagonistas son los residentes de Vista Alegre e invitó a todos los burgaleses y visitantes a sumarse a unas fiestas que destacan por ser «participativas, comprometidas y pensadas para todos los públicos».

Según el responsable de Participación, este apoyo al movimiento vecinal reafirma el compromiso municipal con la creación de eventos «seguros y accesibles» donde cada ciudadano se sienta parte activa.

Por su parte, Rodríguez desgranó los hitos del calendario festivo, que arrancó el jueves con la segunda edición del festival J Rock. Para la jornada de este viernes, los platos fuertes incluyen la proclamación de la corte de reinas y damas, juegos populares para los más pequeños y un concurso de disfraces infantil por la tarde, cerrando el día con actuaciones musicales que se prolongarán hasta la madrugada.

El sábado destaca la exhibición de BMX, que celebra su segunda edición, seguida de una conferencia y el tradicional vermú torero. La música volverá a cobrar protagonismo con bailes de tarde, verbenas y la actuación de la batucada local.

El domingo, la programación religiosa y lúdica se alternará con una yincana matinal, la procesión y la misa, para concluir por la tarde con la entrega de premios y una chocolatada infantil. Finalmente, el lunes se celebrará una eucaristía y el martes tendrá lugar la misa de difuntos, marcando el día grande y el cierre definitivo de las celebraciones en el barrio.