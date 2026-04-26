El Manual de atención al accidente ofídico del HUBU verá la luz en verano

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Unidad de Toxicología del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) busca convertirse en un grupo de referencia nacional ante la mordedura de víbora. Con la especialidad médica reconocida se multiplicarán las publicaciones en papers científicos de revistas médicas que plantearán sobre el ámbito ofídico. Junto a eso el manual que recoge el protocolo de atención de Urgencias de este tipo de lesiones y su evolución que mantiene un registro detallado de un centenar de casos atendidos en la unidad desde 2018.

«El manual está ya, tiene que salir este verano contamos con más de un centenar de casos y se refleja en imágenes, mapas y seguimiento de los accidentes, es un resumen muy detallado del trabajo realizado desde 2018 que nos da el aval suficiente para poder situar al grupo de trabajo en la Unidad de Toxicología como referente a nivel nacional», señala el médico coordinador del grupo, Alejandro López.

España cuenta con seis Unidades de Toxicología en los servicios de Emergencia de hospital y todos los pasos del grupo burgalés persiguen ser líderes en atención a la mordedura de víbora. De esta manera, ya se han establecido un grupo de trabajo con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Cantabria que se une a la recogida de datos conjunta y el desarrollo de un grupo de trabajo conjunto. De hecho en el mes de febrero el hospital cántabro atendió a un senderista vasco que recibió una doble mordedura en el mes de febrero y se encontraba en shock anafiláctico cuando fue rescatado en helicóptero.

En esa linea de formación continúa y de ser referencia nacional, el grupo ha acordado llevar a cabo rotaciones de diferentes miembros del equipo, que ya ha realizado Eliander Cubillo, a partir de 2027 en el Instituto Clodormiro Picado de Costa Rica. «Es un centro de referencia en antivenenos para Asia, América Latina y África en el que trabaja José María Gutiérrez una eminencia en este ámbito y será muy interesante para el equipo», remarca López.

Por otro lado, también colaboran con el grupo One Health donde se trata la salud desde una perspectiva global que conecta el bienestar animal, humano y medioambiental. En este caso el doctor Alejandro López es el médico especializado en el ámbito de víboras a nivel nacional. En el grupo hay expertos en otros ámbitos como garrapatas.