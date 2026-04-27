El deporte en familia sale a calle para ponerlo al «alcance de todos»

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Fiesta del Deporte iniciará una andadura con su primera edición el próximo 16 de mayo como una cita que busca sacar la práctica deportiva a la calle para que puedan participar vecinos de todas las edades y sea un evento anual que se consolide en el tiempo. La alcaldesa, Cristina Ayala, y la concejal de Deportes, Carolina Álvarez, explicaron los detalles de una iniciativa que desplegará seis prácticas deportivas repartidas en siete ubicaciones, Paseo de Atapuerca, Parque de los Poetas, Virgen del Manzano, Plaza Mayor, Parque Málaga, Barriadas Juan XXIII y Félix Rodríguez de la Fuente.

Uno de los escenarios principales será el Paseo de la Sierra de Atapuerca, donde se organizará una olimpiada familiar no competitiva, «en la que las familias van a recorrer distintas estaciones deportivas, superando retos, pero más bien de una forma lúdica y divertida». Habrá una actividad de atletismo divertido, con pruebas dinámicas y adaptadas para niños entre 7 y 11 años. Además, podrán practicar deportes como tiro con arco, gimnasia rítmica, acrosport, ajedrez, patinaje, esgrima, voleibol, golf, escalada, calistenia, deportes autóctonos, así como un gran trofeo de futbolín humano. El deporte inclusivo también estará presente con juegos predeportivos y otros deportes alternativos. La distribución será muy similar que se lleva a cabo en las fiestas de Navidad.

En este espacio habrá una actividad solo para los adultos, una masterclass. Otro evento de referencia en esta Fiesta del Deporte se vivirá en Virgen del Manzano, con un torneo de baloncesto 3x3, con categorías masculinas y femeninas, así como una categoría por encima de los 40 años. Se trata de un acontecimiento deportivo que está incluido dentro del circuito de Castilla y León de 3x3 (Street Basket Tour).

«Hablamos de una modalidad que está en pleno crecimiento, con un formato que es mucho más dinámico, mucho más rápido que un partido habitual y que la verdad es que es muy atractivo», explicó la alcaldesa. Ayala recordó que Burgos será la sede del primer Open del circuito en 2026, que es una edición especialmente significativa porque celebra su décimo aniversario del 3x3 Street Basket Tour, «consolidado como uno de los grandes referentes del baloncesto urbano en nuestra comunidad».

De forma paralela, el parque Félix Rodríguez de la Fuente, Juan XXIII y el parque Málaga serán escenarios de torneos 3x3 de fútbol sala. Habrá una actividad de orientación urbana por el casco histórico, con salida y meta en la Plaza Mayor, que propone una experiencia familiar entre las ocho y las nueve de la noche. El Parque de los Poetas se dedicará al atletismo divertido.

Para fomentar la participación, los espacios dedicados a los deportes contarán con actividades paralelas para que la participación alcance a todas las edades. El evento cuenta con un presupuesto de 12.000 euros.