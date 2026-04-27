Los futuros arquitectos estudian in situ la piedra de Hontoria y la madera de obra

Docentes y alumnos refuerzan la formación práctica con un recorrido por la cantera histórica y una planta de elementos estructurales.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los alumnos de la asignatura Construcción IV, pertenecientes al Grado en Arquitectura Técnica y al Doble Grado en Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica, han completado una salida de campo que los llevó directamente al origen y la transformación de dos materiales clave en la edificación. La visita técnica incluyó un recorrido por la cantera de Hontoria del Pinar y las instalaciones de Burpellet, con el objetivo de complementar el temario académico con una perspectiva real y aplicada.

En Hontoria, el grupo observó in situ cómo se extrae y prepara la piedra que, históricamente, ha dado forma a la Catedral de Burgos y a otros monumentos de referencia. Más allá del aspecto patrimonial, los estudiantes analizaron las fases de corte, selección y logística que convierten la roca en bruto en un material listo para obra, contrastando así los criterios técnicos aprendidos en clase con la operativa diaria de la cantera.

El recorrido continuó en Burpellet, donde la atención se centró en la madera como elemento estructural. Allí, los futuros profesionales conocieron de primera mano los procesos industriales que permiten transformar la materia prima forestal en piezas con resistencia certificada, un campo que está redefiniendo los estándares de la construcción sostenible y de altas prestaciones.

La actividad, coordinada por el profesor Carmelo Muñoz y acompañada por Roberto Vallejo, reforzó la idea de que la formación técnica gana profundidad cuando se vincula con el tejido empresarial. Ambos docentes coincidieron en señalar que estas experiencias son fundamentales para que los estudiantes comprendan las exigencias reales del sector y se preparen con criterio práctico antes de incorporarse al mundo laboral.