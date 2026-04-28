Trasladado al hospital tras sufrir un accidente en Burgos

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Un joven de unos 30 años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Burgos esta pasada madrugada tras sufrir un accidente. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 3.18 horas en la que se alertaba del accidente de un turismo en la urbanización Villas de Arlanzón, en el término municipal de Villalbilla de Burgos.

En el aviso de la Guardia Civil de Tráfico se solicitaba asistencia sanitaria para un varón de unos 30 años que había quedado inconsciente como consecuencia del accidente. El 1-1-2 avisó del accidente a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que envía una UVI móvil que posteriormente trasladó al varón al HUBU.