El incendio de un camión obliga a desviar el tráfico en la A-62 en Buniel

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El incendio de un camión en la autovía A-62, en Buniel, ha obligado a habilitar desvíos en la circulación desde esta pasada madrugada en sentido Burgos.

El incidente se ha registrado esta pasada madrugada, cuando un camión que circulaba por la A-62, en sentido Burgos, ha empezado a arder. El incendio ha generado una densa columna de humo que en torno a las 4.20 horas empezaba a complicar la circulación en la zona.

Mientras se avisaba a los equipos de emergencia, la Guardia Civil de Tráfico habilitaba desvíos, en sentido Burgos, por la carretera N-620a. Los desvíos alternativos afectan al tramo de carretera entre el kilómetro 12 y el 6,5.