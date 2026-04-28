La red de calor de Gamonal arrancará en junio con 30 millones de inversión y suministro para 7.300 viviendas

La demolición de la nave donde irá la central energética, en la calle La Lora, está muy avanzada.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras de construcción de una red de calor sostenible que dará servicio a las industrias del polígono Burgos Este, a las viviendas de Gamonal y Capiscol y, más adelante, a edificios públicos comenzarán el próximo junio. La alcaldesa, Cristina Ayala, y el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, han explicado que este es un proyecto estratégico que se desarrollará en el barrio de Gamonal y que supondrá una inversión superior a los 30 millones de euros, asumida íntegramente por la empresa concesionaria Ecoenergías, del grupo Engie.

Ayala presentó esta iniciativa como un "paso decisivo para el futuro energético" de la ciudad, ya que permitirá suministrar calefacción y agua caliente sanitaria de forma centralizada a viviendas, industrias y, en fases posteriores, edificios públicos como las piscinas del Silo o el Mercado G-9, que se encuentran en ese entorno. La previsión municipal es que los primeros inmuebles puedan conectarse para la temporada de invierno de 2027/2028.

El sistema, conocido como ‘district heating’, funcionará mediante una red de tuberías subterráneas que distribuirán agua caliente desde una central de generación ubicada en la calle La Lora. Cada edificio contará con una subestación que transferirá el calor sin mezclar circuitos, garantizando seguridad y eficiencia.

Recientemente, la comisión de Licencias dio el visto bueno a la construcción del edificio destinado a central de producción, previa demolición de las naves elegidas, en las proximidades de la empresa Pepsico, y en verano está previsto que se inicien las obras de despliegue de la red troncal de distribución.

La instalación contará con un mix tecnológico 100% renovable, basado principalmente en biomasa, con apoyo de biogás y una bomba de calor geotérmica. En conjunto, generará unos 65 gigavatios hora anuales, equivalentes al consumo de unas 7.300 viviendas, según las explicaciones trasladadas por los responsables municipales.